Tanzen wie auf dem Weinfest oder wie in Amerika – das können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RHEINPFALZ-Sommertour nach einer Tanzstunde im Obrigheimer Rosengarten. Tanzlehrerin Angela Schreiner erklärt, warum sie auf Western Line Dance schwört.

RHEINPFALZ-Leserin Christine Galenschowski aus Carlsberg erzählt, dass sie Western Line Dance auf Weinfesten gesehen hat. Deshalb wolle sie sich das „einfach mal anschauen“. Mit dabei hat die 71-Jährige ihre Freundin Ursula Kohl (73). Ihre Männer würden ungern tanzen. Deswegen seien sie zusammen zum Rosengarten gekommen, erzählen die beiden. Sabine und Norbert Woitkowski aus Eisenberg haben schon 20 Jahre Square-Dance-Erfahrung. Die 62-Jährige hat in der RHEINPFALZ von der Sommertour gelesen und mit ihrem Mann beschlossen, „einfach mal zum Spaß“ vorbeizuschauen. Und Spaß haben die Teilnehmer der Sommertour mit dem Tanzsportclub Rheingold-Casino Worms-Grünstadt am Dienstagabend im Obrigheimer Rosengarten.

Die Choreographien sind überall auf der Welt ähnlich

Tanzlehrerin Angela Schreiner beginnt die Tanzstunde mit einer kurzen Einführung in den Western Line Dance. Das Besondere an dieser Art des Tanzes sei, dass die Choreographien überall auf der Welt ähnlich sind, erklärt Schreiner. Man könne Western Line Dance also weltweit gemeinsam tanzen. Die 62-Jährige unterrichtet die Schritte auf Englisch, denn der Western Line Dance kommt aus Amerika. Meist wird zu Country oder Popmusik getanzt. Die Tänzerinnen und Tänzer stellen sich in Reihen auf und tanzen dann in Linien, vor- und nebeneinander. Auch Drehungen sind eingebaut. „Wenn man vom Line-Dance-Virus infiziert wurde, kommt man nicht mehr los“, da ist sich Angela Schreiner sicher.

Die Tanzlehrerin stellt sich auf die Bühne vor ihre Tanzschüler und tanzt die Schritte einzeln vor. Die Anfänger können schnell einsteigen – und finden sich gut zurecht. Die Teilnehmer der Sommertour haben am Ende zwei Tänze gelernt. Die fortgeschrittenen Western Line Tänzer könnten in einer Stunde bis zu 15 Tänze tanzen, sagt Schreiner. Die 62-Jährige tanzt seit sieben Jahren Line Dance und war vorher Jazz-Tänzerin. Da man das aber meistens nicht bis ins hohe Alter machen könne, sei sie auf Line Dance umgestiegen, sagt Schreiner: „Das kann ich noch machen, bis ich 100 bin.“ Sie hat eine Trainer-Lizenz und unterrichtet seit sechs Jahren Line Dance. „Tanzen ist mein Leben“, sagt sie.

Tanzen ist gut für das Gehirn

Auch Christine Galenschowski und Ursula Kohl haben Spaß. Galenschowski freut sich darauf, bei den nächsten Weinfesten den Western Line Dance mittanzen zu können. Zudem habe sie gemerkt, dass Tanzen gut für das Gehirn ist, berichtet die 71-Jährige. Sabine und Norbert Woitkowski fanden es schwierig, sich die Reihenfolge zu merken. Für beide sei es aber trotzdem eine „tolle Erfahrung“ gewesen. Sie werden aber wahrscheinlich doch eher beim Paartanz bleiben, sagt die 62-Jährige. Den Western Line Dance sei aber eine gute Sache für Leute, die allein sind, fügt Woitkowski hinzu.

Auch Gisela Mann hat mitgetanzt. Sie ist seit 2020 die Vorsitzende des Tanzsportclubs Rheingold-Casino Worms-Grünstadt. Eigentlich sind sie und ihr Ehemann Standardtänzer, erzählt die 58-Jährige. Bei Line-Dance-Veranstaltungen tanzt sie trotzdem gerne mal mit. Für sie sei Tanzen gut, um den Kopf frei zu kriegen, sagt die 58-Jährige. „Tanzsport ist Denksport“, ergänzt Ehemann Thomas Mann. Während der Corona-Zeit seien immer weniger Leute zum Tanzen gekommen, erzählt Thomas Mann, Geschäftsführer des 1961 gegründeten Vereins. Durch den Mitgliederschwund wegen Covid-19 sei die Finanzierung schwieriger geworden, erklärt der 61-Jährige. Denn der Verein müsse die Miete für die Tanzräume, wie den im Rosengarten und die Trainer selbst bezahlen.

Wenn man beim TSC Rheingold Casino Mitglied werden will, könne man die ersten drei Tanzstunden umsonst mitmachen. Danach müsse man sich entscheiden, sagt Gisela Mann. Im Obrigheimer Rosengarten bietet der Verein neben Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kursen im Line Dance auch Standardtänze wie langsamer Walzer und Quickstepp und Lateintänze wie Rumba oder Samba an. Auch der klassische Disco Fox komme nicht zu kurz.

Kontakt

Internet: www.tsc-rheingold-casino.de

Line Dance Kurse für Anfänger finden dienstags, 18.45 Uhr, im Obrigheimer Rosengarten statt. Kontakt: 0160 3567670.