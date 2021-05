Selbst Kirchheimer – mit 139 Einsendungen bisheriger Spitzenreiter unserer Luftbilderserie – erkennen neidlos an: Das Burgdorf Neuleiningen ist eine – von oben ganz leicht zu erkennende – besondere und einzigartige Schönheit im Leiningerland.

Einzigartig sind die weithin sichtbare Burg und die verwinkelten Gassen mit Fachwerk- und Sandsteinhäusern. Einzigartig ist aber auch, was die Gäßböck – wie der Pfälzer Uzname für Neuleininger lautet – aus (oder in) diesem historischen Ambiente machen. Klar, dass die 141 Rätselteilnehmer da einiges zu berichten hatten. Manches davon wird selbst einigen der zirka 850 Neuleininger neu sein.

So erinnert sich Christel Kluge daran, dass „die Neuleininger Dorfjugend, wenn sie früher nach Grünstadt ins Kino kam, traditionell mit einem vielstimmigen Mäh, Mäh, Mäh empfangen wurde, das erst verstummte, wenn der Film begann.“ Natürlich hat sich diese lautstarke Frotzelei auf den Gäßbock-Uznamen der Neuleininger bezogen, „war aber sicher nicht böse gemeint“, sagt Kluge heute. Zumal auch die Neuleininger austeilen konnten: Die (Esel-)Nachbarn aus Sausenheim haben die Gäßböck ihrerseits mit einem kehligen Iah, iah, iah begrüßt.

Die von den Rätsel-Teilnehmern vermutete Ursache des tierischen Spitznamens für die Neuleininger: Aufgrund der steilen, engen Gassen im Burgdorf hielten sich die Neuleininger aus Platzgründen in erster Linie Ziegen. Insbesondere im Haus des „kleinen Mannes lebte in früheren Jahrhunderten mindestens eine vierbeinige Ziege“, schreibt zum Beispiel der Grünstadt Dirk Fehrenbach. Die pfälzische Liedzeile „Die Gaaß ist die Kuh vun de ganz arme Leit’“ kommt ja nicht von ungefähr. Ebenso wie der alljährlich selbst gebastelte Ziegenbock beim Stabausfest in Neuleiningen.

Ein Ort, um Seele baumeln zu lassen

Sind die Leininger bei diesem Winterfest weitgehend unter sich, haben sich andere Veranstaltungen zu über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannten Besuchermagneten entwickelt. Seien es die Konzerte beim Burgsommer oder das mehrtägige Burgweinfest – das abwechslungsreiche Programm im tollen Ambiente hat inzwischen seine Fans im gesamten südwestdeutschen Raum. Ebenso der Weihnachtsmarkt, der gleich an zwei Wochenenden über die verwinkelten Gassen bis an die Burgmauern führt. Vor dem seit vielen Jahren erbrachten Engagement der Gemeinde, Vereine, Gastronomie, Winzer und Bürger ziehen viele RHEINPFALZ-Leser in ihren Zuschriften symbolisch den Hut.

Kein Wunder also, dass Neuleiningen auch eine der ersten Ausflugsadressen für Einheimische ist. Etwa, wenn Besuch von außerhalb kommt, dem man etwas Besonderes bieten möchte. So zum Beispiel für die „English Old Knackers“, die seit 15 Jahren zum Fußballturnier des TSV Ebertsheim aus Großbritannien anreisen. Oder die Besucher von der Mosel, die zu Iris Alles nach Wattenheim gekommen waren und von Neuleiningen selbst, der Aussicht in die Rheinebene – bei klarem Wetter bis zum Odenwald und Heidelberger Schloss – und vom „Rumpsteak hin und weg waren“.

Stellvertretend für viele Leser bringt Gudrun Eisenlohr aus Kirchheim Neuleiningen so auf den Punkt: „Es ist ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen.“

Erste Fairness-Dubbetasse

Eine RHEINPFALZ-Kaffee-Dubbetasse haben diesmal zwei Leser gewonnen. Die „normale“, von der Glücksfee gezogene Gewinnerin ist Anja Erb. Erstmals in der Serie gibt’s zusätzlich eine Fairness-Tasse. Diese erhält Waldo Rörig. Er hatte eigentlich auf eine Teilnahme verzichtet, als er bemerkte, dass sich in unseren Digitalartikel aus Versehen die Auflösung „Neuleiningen“ eingeschlichen hatte. Rörig hätte das Burgdorf aber sicher auch in der gedruckten Ausgabe erkannt, kennt zum Beispiel den Uznamen – eine Teilnahme „wäre aber unfair“, schrieb er. Wir waren uns einig, dass eine solche Nichtteilnahme auch eine RHEINPFALZ-Tasse verdient hat.

Stimmen unserer Leser

Jürgen Ober, Neuleiningen: Ich bin sehr gespannt, ob der Teilnehmerrekord geknackt wird und will auch mal meinen Beitrag leisten, da es sich diesmal um mein Heimatdorf handelt. Als ich meinem fünfjährigen Sohn die Zeitung hingelegt und gefragt habe, welcher Ort hier zu sehen ist, kam es wie aus der Pistole geschossen: „Na klar, Papa, das ist doch Neuleiningen!“ Auf die Frage, woran er es erkannt hat, kam die Antwort: „Na an der Burg natürlich ...“ Burgruine und die danebenstehende katholische Kirche St. Nikolaus sind sicher die markantesten Punkte dieses schönen Fleckchens Erde. Aber auch die „aneinanderklebenden“ Häuser der verwinkelten Gassen sind typisch für unser Burgdorf. Der Uzname der Bewohner ist wohl auch vielen bekannt, wird doch der „Gäßbock“ traditionell an „Stabaus“, der Winterverbrennung, auf einem Strohmann sitzend durchs Dorf gezogen. Auch beim hiesigen Sportverein ist der Gäßbock im Vereinswappen zu finden und das kleine, aber feine „Stadionheft“, das zu den Heimspielen des TSV erscheint, heißt passenderweise „Gäßbock-Bläädsche“ ... Vielen Dank für eure tolle Rätselserie.

Tobias Dauth: Bekannt durch die Burg, den Uznamen Gäsbeck (Ziegenbock) und die Copacabana-Kicker.

Iris Alles, Wattenheim: Neuleiningen ist ein wunderschönes verwinkeltes Dorf: schöne Häuser mit viel Fachwerk, enge Gassen und was ganz wichtig ist, eine tolle Gaststätte „Zum Burggraf“. Dort kann man in wunderschönen Zimmern übernachten und man kann supergut essen. Auch ist die Burgruine immer wieder schön anzusehen. Alles in allem einfach ein schöner Fleck.

Berthold Wassner, Wartenberg-Rohrbach: Sie fragen immer nach dem Uznamen des gesuchten Dorfs, beziehungsweise von dessen Bewohnern. In diesem Fall musste der Gäßbock dafür herhalten. Ich denke, dass die Uznamen allgemein in zwei bis drei Generationen ausgestorben sind. Sie werden von den jungen Leuten nicht mehr benutzt. In Neuleiningen erinnert an den Uznamen aber noch ein Restaurant, das den Gäsbock im Namen trägt und auch beim alljährlichen Stabausumzug, der Winterverbrennung, tritt der Gäsbock in Erscheinung. Bekannt ist auch die Geschichte der Gräfin Eva, die im 30-jährigen Krieg die wütenden und plündernden Bauern mit Essen und Wein beruhigte und so die Burg vor der Zerstörung rettete. Dies holten dann im Pfälzer Erbfolgekrieg die französischen Truppen gründlich nach. Burg und Dorf Neuleiningen wurden niedergebrannt. Die Neuleininger Weinlagen müssen unbedingt genannt werden: Sonnenberg, Feuermännchen, Schlossberg und Höllenpfad. Für viele Besucher besteht Neuleiningen nur aus der historischen Bausubstanz im Kerndorf sowie Burg und Kirche. Es gibt aber auch, an der Straße Richtung Tiefenthal gelegen, die St. Nikolaus-Siedlung. Auch der Nackterhof gehört zu Neuleiningen. Bei Hertlingshausen finden sich Waldgebiete, die zu Neuleiningen gehören. Im Ortsteil Neuleiningen-Tal war einst der Bahnhof an der Eisenbahnstrecke Grünstadt-Altleiningen gelegen.

Hier war bis vorm Zweiten Weltkrieg eine Schamottenfabrik ansässig, die zeitweise bis zu 250 Mitarbeiter hatte. Auf dem Neuleininger Berg wurde jahrelang kalkhaltiges Erdreich abgegraben und zur Zementproduktion verwendet. Hier stand das erste Windrad in der Region. In den Zeiten, bevor jeder ein Auto hatte, sind die katholischen Christen vom Nachbarort Battenberg zu Fuß zum Gottesdienst nach Neuleiningen und zurück gelaufen, was ziemlich anstrengend war. Damals träumte man von einer Brücke zwischen den beiden Orten. Dies kann man wohl unter der Überschrift „Nur geträumt“ (so der Titel eines Faltblatts über Neuleiningen) ablegen. Einen geführten Rundgang durch Neuleiningen kann ich jedem empfehlen.

Rita Bender, Sausenheim: Als Nachbarorts-Mädel war mir sofort klar: Das sind die Leininger Gäsböck. Meine Schwestern und ich haben in der Jugend viel Zeit dort verbracht. Sehr oft mussten wir in die katholischen Kirche. Später waren es dann die beliebten Feste, Partys und die vielen gemütlichen Gaststätten. Unsere Mutter sagte immer: Sucht euch doch ein Zuhause da oben.

Kurt Dinger, Kindenheim: Ein liebenswertes, romantisches Örtchen mit einer tollen Gastronomie. Schon in der Grundschule bekamen wir am letzten Schultag immer „die Gräfin Eva vun Neileininge“ von unserem Lehrer vorgelesen – eine tolle Geschichte von Paul Münch. Für mich ist „Neileininge“ unter anderem Startpunkt wunderschöner Wanderungen, wie dem Mühlenwanderweg und dem Burgenwanderweg, auf dem ich mindestens dreimal im Jahr mit meinen beiden Jungs unterwegs bin. Außerdem gibt es dort seit Jahren einen netten Bürgermeister.

Martina Benz: Meine erste Erinnerung an das schöne Dörfchen ist der Besuch des Open-Air-Kinos in den 90er Jahren. Der Film „Das Leben des Brian“ lief im Burghof. Toll! Meine beste Erinnerung an Neuleiningen ist, dass ich 2004 meine heutige Ehefrau dort kennengelernt habe. Nicht zuletzt als „Etappenziel“ auf dem Leininger Burgenwanderweg ist das Burgdorf immer einen Besuch wert!

MaLu Merz, Obersülzen: Es gibt wohl kaum jemanden, der diesen Ort nicht kennt. Mein Großvater war vor vielen Jahren Gastwirt im „Burggraf“, allerdings hieß der damals noch anders. Man munkelt auch, dass mein Opa eine Zeit lang das einzige Auto im Ort hatte. Im Kaminzimmer hängt noch ein Foto mit meinem Opa.

Rosi Schermuly, Kirchheim: Endlich erkenne ich als Zugezogene auch mal einen Ort.

Elke Renke, Carlsberg: Das erkenne sogar ich als Zugezogene.

Fritz Schach, geboren im ehemaligen Klostergebäude in Ramsen, wohnhaft seit 1969 in Hettenleidelheim: Reinhard von Rüppurr, ehemaliger Fürstbischof von Worms, flüchtet 1525 vom Kloster Ramsen in die Burg Neuleiningen. 1523 verzichtete Reinhard von Rüppurr auf sein Amt wegen schwierigen politischen und religiösen Verhältnissen in seiner Diözese. Er zog sich zunächst in den bischöflichen Hof nach Dirmstein und später ins Kloster Ramsen zurück, das er ursprünglich zum Ruhesitz gewählt hatte. Dort wohnte er in den Gebäuden des bereits aufgehobenen Klosters. Während der Bauernkriege stürmten die Horden 1525 das Kloster und steckten es in Brand. Der Bischof floh in die Festung Neuleiningen, wo er einige Zeit sicher lebte. Später ging er zu seinen Freunden nach Rüppurr (gehört heute zu Karlsruhe) zurück, wo er am 19. April 1533 auf seinem Familienschloss starb.

Gerhard Kerwer, Hettenleidelheim: Hier findet (normalerweise) zwei Mal im Jahr das beste Schlachtfest in der ganzen Umgebung statt. Super Stimmung, tolle Gäste. Veranstalter ist der TSV Neuleiningen. Nächstes Mal: Hingehen!

Christa Kühn: Mit dem Ort verbinde ich Erinnerungen an die Jugend; ich aus Sausenheim, meine Freundin wohnte in Neuleiningen. Viele Treffen bei ihr zuhause oder sonntags von Neuleiningen aus mit dem Bus in die Disco Desiree in „Hettrum“. Heute erlebten wir schon einige Konzertbesuche beim Burgsommer, das Burg-Weinfest, den schönen Weihnachtsmarkt oder Spaziergänge durch das schöne Dorf mit der super Aussicht auf die Rheinebene. Auch kulinarisch hat das Dorf was zu bieten; seit unser Schwiegersohn in dem Restaurant „Alte Pfarrey“ arbeitet, konnten wir uns vor Ort schon von den Köstlichkeiten überzeugen.

Gudrun Eisenlohr, Kirchheim: Wie gerne fahre ich per Rad oder laufe dem schönen Burgdorf Neuleiningen entgegen. Dieses altehrwürdige Dorf reizt mich immer wieder, zig Fotoaufnahmen entstehen zu lassen, am liebsten morgens oder gegen Abend. Die Aussicht vom Turm der Burgruine aus ist atemberaubend. Bei klarem Wetter hat man prima Sicht auf die Oberrheinische Tiefebene; man kann den Speyerer und Wormser Dom sehen, bis zum Odenwald schauen und das Heidelberger Schloss erkennen; die Schautafeln auf dem Burgturm erklären dies. Wunderbare Stunden erlebten wir im Burghof bei den Open-Air-Konzerten und dem Burg-Weinfest im Sommer. Im Winter ist der altertümliche Weihnachtsmarkt ein Anziehungsmagnet. Es ist ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen.

Wolfgang Rörig, Ramsen: Schon in jungen Jahren waren wir Gäste am Sonntag Laetare bei der Winterverbrennung, wo auf einem großen Stabaus (Holzgestell mit Stroh gebunden) ein junger Bursche mit Geißbockmaske saß. Auch auf dem Weinsteig-Wanderweg kamen wir Wanderer durch den Ort. Im letzten Jahr lernte ich das Dorf richtig kennen, als wir mit der Kolpingfamilie Ramsen unter dem Thema „Kennst du deine Heimat?“ Neuleiningen besuchten. Mit einem Rundgang durch den Ort, dem Heimatmuseum und der Kirche St. Nikolaus, zeigten uns Gästeführer Gunnar Schornick und seine Kollegen vom Heimatmuseum die Geschichte und die Schönheit des Burgdorfes Neuleiningen.

Karl Otto Gabel-Müller, Kleinkarlbach: Ja, das war ja mal sehr leicht: Es zeigt das Dorf der Gäsböcke: Neuleiningen! Wenn auch ein Teil fehlt, nämlich: Legoland! So nannte ein Ur-Neuleininger das gesuchte Gebiet, das ich meine. Hiermit gebe ich den Ball des Rätsels an Sie, liebe Redaktion, zurück und stifte, nein kein Pfund Kaffee, sondern eine Flasche Neuleininger Schloßberg Riesling – fast trocken – für denjenigen, der als erstes mein Rätsel löst! Ein neuer Slogan

Susanne Schulze, Kirchheim: Damit die Journalisten-Wette gelingt – guter Köder! – es ist Neuleiningen. Einen Uznamen kenne ich nicht (bin erst seit 35 Jahren in der Pfalz), aber einen werbewirksamen Slogan gäbe es schon: „Das Dorf, in dem ein Einzelner eine Straße sperrt.“ Was sind dagegen schon die Gallier?

Friedel Horneff, Kleinkarlbach: Wenn ich auf meiner Terrasse sitze, kann ich direkt hinschauen. Der Teilnehmerrekord sollte bei über 3000 Einsendungen liegen.

Ruth Schumacher, Querm: Bereits im 14. Jahrhundert besaß Neuleiningen das Stadtrecht, was es aber nach der Franzosenzeit wieder verlor. Die Fürstbischöfe von Worms hatten hier ihre Länderei und ihr Weinkontor. Hier residierten die Leininger Grafen, wobei die Gräfin Eva von Neuleiningen besonders zu erwähnen ist. Ihre Geschichte ist sehr schön nachzulesen in der „Pälzisch Weltgeschicht“ von Paul Münch! Neuleiningen ist auch aus dem Segelflieger sehr schön anzusehen. Mit einem meiner damaligen Fluglehrer drehte ich da öfter mal eine Runde, sein jüngster Sohn sagte immer: „Mein Babbe is de OB vunn Neileininge!“ Es gäbe noch sehr vieles zu erzählen, Neubaugebiete, Neuleiningen-Tal mit ehemaligen Bahnhof, Nackterhof, Winzerhof mit Hotel am Sonnenberg, Steinbruch Theis, Autobahn 6 und so weiter.

Joachim Schwalb, Hettenleidelheim: Ich hoffe doch sehr, in eurem E-Mail-Postfach, das bestimmt aus allen Nähten platzt, ist noch ein Plätzchen frei für die richtige Antwort. Es handelt sich um Neuleiningen, die Perle des Leiningerlands, das weithin bekannte Berg-, Burg- und Weindorf und die Heimat der „Leininger Gäsböck“. Überragt von der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus und der Burg, geprägt von vielen Treppen und engen Gassen, von denen eine bekanntlich vor fast drei Jahren mit L-Steinen blockiert worden ist und seitdem die Gerichte beschäftigt.

Sieglinde Hammann-Neser, Bissersheim: Meine kleine Anekdote ereignete sich bereits vor etlichen Jahren. Unsere Kinder, damals im Vor- beziehungsweise Grundschulalter, waren echte Burgen- und Schlösserfans. Deshalb standen Altleiningen und Neuleiningen als Ausflugsziele ganz oben. Als wir einmal mit dem Auto von Kaiserslautern kommend auf der A 6 an der Burg Neuleiningen vorbeifuhren, fragte ich unsere Tochter nach dem Namen der Ruine. Ihre konstruktive Erwiderung lautete: „Neuleiningen! Logisch finde ich das nicht, hier ist fast alles zerstört. Der Name Altleiningen wäre passender.“

Sabine Appel, Hettrum: Wer erkennt Neuleiningen, ein lebendig gebliebenes Stück Mittelalter, nicht auf diesem Bild!? Auf einem Felsblock wurde von 1238 bis 1241 zur Bewachung des Leininger Tales die Burg von Graf Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg erbaut. Der Name leitet sich vom (fränkischen) Adelsgeschlecht der Grafen von Leiningen ab, denen das schöne Fleckchen Erde gehörte (damals noch Gemarkung Sausenheim). Wie schutzsuchend drängten sich die schmalen, spitzgiebeligen Fachwerkhäuser an die mächtigen Burgmauern, die bald von einer Mauer umgeben selbst zur Festung wurden. Noch heute sind Ort und Burg in einer Einheit verbunden, wie man sie ähnlich kaum noch findet. Die schmalen Gassen im Ort sind nur durch steile Treppen miteinander verbunden und führen alle Richtung Burg. Es gibt keine Querstraßen. Der Hettenleidelheimer Maler Werner Holz, die Eltern stammten aus Neuleiningen, der Großvater war Porzellanmaler in einer Neuleininger Steingutfabrik, fand in einem Neuleininger Fachwerkhaus ein Motiv für sein Bild „Das Glücksrad“ (1978).

Viel wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts getan, um die Ruine freizulegen, zu sichern und zu restaurieren. So ließ der Neuleininger Ehrenbürger, Graf Karl Emich zu Leiningen-Westerburg-Neuleiningen, der die Anlage 1874 für die Familie zurückkaufte, den Südost-Turm der Ringmauer wieder auf- und sogar für sich zur Wohnung ausbauen. Noch heute ist der Turm begehbar, bietet eine tolle Aussicht über das Leiningerland und den Pfälzerwald, den Odenwald und den Donnersberg. Der gut erhaltene Rest des Kellergewölbes wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stilvoll ausgebaut und als Burgschänke eingerichtet. Vom großen viereckigen Innenhof ist außer der hohen Giebelmauer nicht mehr viel übrig, aber der Platz bietet sich hervorragend für das Kulturprogramm des Neuleininger Burgsommers an. An der Giebelmauer erkennt man noch die Ausmaße des einstigen Palasts und den über die Stockwerke hinweg verlaufenden Kaminschacht. Neuleiningen ist eine Reise wert! Selbst für die „Einheimischen“ lässt sich in Neuleiningen noch vieles entdecken.

Barbara Knopp, Neuleiningen: Die Burganlage mit der St. Nikolauskirche ist unverkennbar. Dass die Neuleininger „Gäßböck“ heißen, zeigt auch das Logo des örtlichen Sportvereins TSV Neuleiningen. Angeblich war im Dorf mit den schmalen Gassen und den vielen Treppen das Halten von Großvieh nicht möglich. Die drei Tröge im ehemaligen Stall im „Museum an der Münze“ zeigen aber, dass hier durchaus größere Tiere gefüttert wurden. Leider bleiben jedoch unsere Museen wegen der Corona-Auflagen derzeit noch geschlossen. Die neue aufgelegte, überarbeitete Broschüre „Neuleiningen – Alles nur geträumt“ ist übrigens sehr empfehlenswert.

Gunter Schumann, Obersülzen: Das Burgdorf Neuleiningen präsentiert sich mit seinem Charme von oben. Im Kern stehen die Häuser so dicht beisammen, dass Gassen und Straßen kaum auszumachen sind. Als Obersülzer freut es mich besonders, wie mich auf der Burgmauer zwischen den beiden Rundtürmen die obersten vier Lagen Sandsteine anlachen. In den 1990er Jahren wurde in Obersülzen das alte Schulgebäude zum DGH umgebaut. Dabei blieben von Durchbrüchen einige Fuhren roter Sandsteine übrig. Ehrenamtliche Helfer schafften sie auf die Burg und fügten sie dort in Lücken ein.

Udo Diemer, Wattenheim: Millionen sind schon auf der Autobahn an diesem Ort auf der BAB 6 vorbeigefahren und haben die letzten Mauerreste bewundert. Wer nach Grünstadt will, muss unweigerlich an Neuleiningen im Tal oder auf der Landesstraße 453 vorbei. Neuleiningen leitet sich vom Adelsgeschlecht der Leininger ab, das vormals das Leiningerland regierte und dessen Angehöriger Graf Friedrich III. im 13. Jahrhundert die Burg errichtet hat. Heute geht der Weinbau vor dem Tourismus. Auch die Wanderer kennen Neuleiningen mit dem 22 Kilometer langen Leininger Burgenweg oder dem Eckbach-Mühlenwanderweg. Im Frühjahr kennt man seit 400 Jahren die Winterverbrennung, im Sommer den Burgsommer und am letzten Juliwochenende das Burgweinfest. Seit 1990 wird am ersten und zweiten Adventswochenende der Neuleininger Weihnachtsmarkt veranstaltet. Es gäbe noch viel zu berichten, denn arm an Geschichte ist dieser Ort wahrlich nicht.

Christel Kluge, Neuleiningen: Der gesuchte Ort ist Neuleiningen, auch das pfälzische Rothenburg genannt. Die Bewohner des malerischen Burgdorfs werden schon seit eh und je „Gäsböck“ gerufen. Das kommt wohl daher, dass früher in fast jedem Haus Ziegen gehalten wurden, auch die Kuh des kleinen Mannes genannt. Heute sind sie aus dem Ortsbild verschwunden. Nur an Stabaus darf noch ein als Geißbock verkleidetes Kind auf dem großen Strohmann als Wahrzeichen sitzen. Wenn früher die Neuleininger Dorfjugend nach Grünstadt ins Kino kam, wurde sie traditionell mit einem vielstimmigen „Mäh, mäh“ empfangen, das erst verstummte, als der Film begann. Dieses „Mähmäh“ war auch die Begrüßung, wenn die Leininger nach Sausenheim kamen. Die Antwort war stets ein lautstarkes „Iah, Iah“. Es war bestimmt auch nicht so böse gemeint. Auch wenn mein Heimatdorf enge, bucklige Gassen hat – ich würde es niemals eintauschen.

Klaus Jungbauer, Kerzenheim: Seit ich 1968 erstmals, von der BAB 6 aus, die Burgruine sah und den herrlichen Blick ins Rheintal genießen konnte, habe ich diese Route immer wieder gewählt. Von Mittenwald (Karwendel) aus war ich mit Gebirgsjägersoldaten in Frankreich auf den Kriegsschauplätzen von 1870/71, 1914-18 und Zweiten Weltkrieg zu Pflegearbeiten für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge eingesetzt. Nach bis zu drei Wochen Arbeit konnte ich den Soldaten, (die natürlich nach Hause drängten) sagen, wenn wir die Burg hinter uns haben, ist es nicht mehr weit. Was ich damals nicht geahnt hätte, ist die Tatsache, dass ich jetzt, 52 Jahre später, als Pensionär hier in der Nähe dieses Blickpunkts leben darf.

