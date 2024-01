Die oft nicht gewährleistete Platzordnung war nicht zum ersten Mal eines der Hauptthemen der Veranstaltung. Ein Trainer hat bislang schon drei rote Karten gesammelt. Die neue Zeitstrafe wird oft verhängt.

„Wenn Ihr Eurer Pflicht, für eine ausreichende Zahl von Platzordnern zu sorgen, nicht nachkommt, kann das dazu führen, dass Eure Veranstaltungshaftpflichtversicherung im Schadenfall nicht zahlt“, gab Klaus Rings, Vorsitzender des Fußballkreises Rhein-Pfalz, den Vereinsvertretern B-Klasse Rhein-Pfalz, Staffel Nord, mit auf den Heimweg.

„Die Veranstaltungshaftpflichtversicherung zahlt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder durch bewusstes Missachten von Gesetzen und Vorschriften herbeigeführt wurde“, zitierte Rings aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Versicherung. Eine solche Vorschrift sei seines Erachtens die Spielordnung, in der vorgeschrieben sei, dass genügend Platzordner vorhanden sein müssen. Zielführend sei natürlich nicht, dass Ordner genannt würden, aber diese während des Spiels gemeinsam Bier trinkend in einer Ecke stünden.

Negativer Höhepunkt: Spielabbruch mit Schlägerei

Negativer Höhepunkt war laut Staffelleiter Thomas Knecht-Jentzsch die am 1. September abgebrochene Begegnung zwischen Eintracht Lambsheim und dem SV Weisenheim am Sand II mit Schlägereien und Polizeieinsatz gewesen. „Unrühmlich ist natürlich auch, dass alle drei Roten Karten, die in dieser Saison bisher Offizielle erhielten, alle der gleiche Trainer bekam. Auf diesen sollte der betroffene Verein auch einmal einwirken“, führte Knecht-Jentzsch aus. Ansonsten seien 14 Funktionäre mit einer Gelben Karte verwarnt worden.

Die zu Saisonbeginn eingeführte Zeitstrafe ist in 54 Fällen ausgesprochen worden. „Sie ist sehr beliebt“, sagte Knecht-Jentzsch süffisant. 373 Gelbe und 22 Rote Karten seien auch zu viel, um von einem fairen Saisonverlauf sprechen zu können.

Zuwachs bei den Schiedsrichtern

Die Verfahrensweise bei Spielverlegungen war grundsätzlich auch ein Thema, das einigen Raum einnahm. „Anträge auf Spielverlegungen sind ausschließlich über das DFBnet und dort am besten über den entsprechenden Button, keinesfalls per Mail an mich oder telefonisch, zu beantragen“, stellte der Staffelleiter klar, nachdem ihm ein Vereinsvertreter mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen hatte.

Adrian Kokott stellte erfreut fest, dass es durch das „Jahr des Schiedsrichters“ einen Schiedsrichterzuwachs von 6,6 Prozent gegeben habe. „Alle Lehrgänge sind ausgebucht, und es kommen oft noch Anfragen, ob wir noch den ein oder anderen Interessenten nachmelden kann. Da aber einige, welche die Prüfung bestehen, aber wieder abspringen, rechne ich effektiv mit einem Zuwachs von etwa fünf Prozent“, prognostizierte er.

Kommende Saison mehr Teams

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Bernd Schäfer äußerte sich vor allem zur Auf- und Abstiegsregelung. „Aus der Bezirksliga Vorderpfalz werden auf jeden Fall sechs Mannschaften in die A-Klassen absteigen. Nach derzeitigem Stand kommen dadurch drei oder vier in die A-Klasse Rhein-Pfalz, und weil sich diese ebenfalls aus 18 Teams zusammensetzt, beträgt auch in dieser die Zahl der Absteiger sechs, die wir dann die in die beiden Staffeln der B-Klasse integrieren müssen“, blickte er auf den kommenden Sommer. Die drei Aufsteiger von der B- in die A-Klasse würden durch drei Aufsteiger aus den C-Klassen, jeweils die beiden Meister und der Sieger der Relegation der Tabellenzweiten, ersetzt werden, so dass sich die B-Klasse zukünftig aus mehr Mannschaften als derzeit zusammensetzen würden.

Nichtantreten in der Schlussphase einer Saison werde ab sofort stärker als bisher sanktioniert. „Das kann auch mit Punktabzügen in der laufenden oder für die kommende Saison bestraft werden, was bedeutet, dass eine Mannschaft durch solche Abzüge auch absteigen kann“, warnte Schäfer.

Die Rückrundenbesprechung der B-Klasse Süd findet am Freitag, 19 Uhr, beim VfR Friesenheim statt.