An diesem Dienstag startet im Südzucker-Werk Offstein die Rüben-Kampagne 2024/25 und damit die Verarbeitung der Zuckerrüben. Wie Südzucker mitteilt, ist das früher als im vergangenen Jahr. Damals begann sie am 25. September. Das Ende der Rübenverarbeitung erwartet der Betrieb für Anfang Januar. Da die Wasserversorgung im vergangenen Winter und Frühjahr sowie zu Beginn des Sommers gut gewesen sei, rechne man mit einer durchschnittlichen Zuckererzeugung. Unklar sei bisher noch, ob und welchen Einfluss die Schilfglasflügelzikade auf das Wachstum in den kommenden Wochen haben wird. Diese sich ausbreitende Zikadenart überträgt eine bakterielle Infektion, die den Rüben schadet und sie zu „Gummirüben“, also klein und schrumpelig macht. Früheren Angaben zufolge wird das Werk während der Kampagne von bis zu 800 Lkws täglich angefahren. Ob sich das Ausmaß der Belastung für die Anliegergemeinden mittlerweile verändert hat, lässt das Unternehmen offen: „Individuelle Fragen können zur Zeit leider keine beantwortet werden.“