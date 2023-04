Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Weihnachtsmacher (16): Im Erzgebirge darf sie in keinem Haus fehlen: die Weihnachpyramide. Dieses Gebilde in Form eines Tannenbaums vereint Himmel, Weihnachtsszenen und lokale Begebenheiten. Auch in Hettenleidelheim gibt es seit nunmehr 21 Jahren ein Exemplar.

Im Hof der Familie Fell erstrahlt jeden Abend ein 3,99 Meter hohes Bauwerk mit einem Durchmesser von 2,20 Metern und einem Gewicht von rund 250 Kilogramm: die Hettenleidelheimer Weihnachtspyramide. Die Idee hierzu