Die „Messa di Gloria“ des großen Opernkomponisten Giacomo Puccini steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Chor- und Orchesterkonzertes der Grünstadter Kantorei, das im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Sterne des Südens“ stattfindet.

Aufgeführt wird die Messe am Samstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr in der Martinskirche Grünstadt. Jugendlicher Schwung und große Melodien kennzeichnen das Werk des vor 100 Jahren verstorbenen Italieners, von dem auch die elegische Streichermusik „I crisantemi“ zu hören ist. Für die große Tenorpartie in der Messa konnte der Sänger Leo Jaewon Jung gewonnen werden, unter anderem 1.Preisträger des „Grandi Voci“-Wettbewerb in Salzburg 2022.

Neben der Puccini-Messe werden im Konzert auch Werke des ebenfalls 1924 verstorbenen Gabriel Fauré erklingen, darunter eines der bekanntesten und schönsten Werke der französischen Chormusik, die „Cantique de Jean Racine“. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler singen neben der Kantorei auch der Kinder- und Jugendchor der Kirchengemeinden auch die Sopranistin Anna Risser und der Bariton Volker Gütermann. Begleitet werden sie vom Kantatenorchester Grünstadt unter ihrer Konzertmeisterin Anne Erdmann-Schiegnitz.

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 17 Euro) sind im Vorverkauf bei Buchhandlung Frank erhältlich oder an der Abendkasse zu 22 Euro.