Seit dreieinhalb Jahren steht entlang des Alten Kelterhauses in der Langgasse in Asselheim ein Absperrgitter. Wie es aussieht, wird sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern.

Das Kelterhaus beschäftigt Dieter Bender, den Kreisrechtsausschuss und die Gerichte seit vielen Jahren: Bender hat das Gebäude 2007 gekauft. Er wollte es abreißen, um auf das Gelände in