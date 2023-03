Manchmal kommt es hammerhart: Da darf eine Gemeinde schon keinen Cent ausgeben und dann geht auch noch etwas kaputt. Obrigheim geht es derzeit so. Alle Entscheidungen, die der Rat trifft, stehen auf wackeligen Füßen. Denn die Gemeinde hat ihren Haushalt noch nicht erstellt – und ohne einen Haushalt ist sie praktisch handlungsunfähig: Sie darf nur noch für Dinge Geld ausgeben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist und für solche, die unaufschiebbar sind. Deswegen musste der Rat in dieser Woche eine ziemlich delikate Diskussion führen, die mit der Kategorie „menschliche Bedürfnisse“ vielleicht am besten beschrieben ist.

Jüngst war nämlich aufgefallen, dass im Veranstaltungshaus Rosengarten eine Tauchpumpe der Hebeanlage defekt ist. Aufgabe solcher Pumpen ist es, das Schmutzwasser von den (tiefer gelegenen) Toiletten in den höher gelegenen Kanal zu befördern. Nun sollte man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass es noch eine zweite Tauchpumpe gibt. Und die funktioniert. Aber die Angst bei den Ratsmitgliedern ist groß, dass auch diese Pumpe alsbald den Geist aufgeben könnte – schließlich hat sie derzeit eine große Last alleine zu tragen. Die Folgen eines Tauchpumpen-GAUs sollen an dieser Stelle nicht näher beschrieben werden, man kann sich vorstellen, was passieren würde, wenn...

Der Ortsbürgermeister von Obrigheim hat nun allerdings die undankbare Aufgabe, einen Bettelbrief an die Kreisverwaltung Bad Dürkheim schreiben zu müssen. Er muss begründen, warum er es für dringend angebracht hält, dass die Gemeinde auch ohne einen gültigen Haushalt knapp 6000 Euro in die Hand nehmen darf, um eine neue Pumpe zu bestellen.

Für den Fall, dass die Kreisverwaltung die Dringlichkeit des Tauchpumpen-Kaufs nicht anerkennt und die Vergabe des Auftrags verweigern sollte, hat der Rat auch schon einen Plan B entworfen: „Dann muss halt jeder sein Geschäft mit nach Hause nehmen.“