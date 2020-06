Die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen öffnen am Samstag wieder. Die Badegäste müssen sich an bestimmte Regeln halten. Es dürfen weit weniger Menschen in die Bäder als in normalen Jahren.

Wann öffnen die Bäder in Altleiningen und Hettenleidelheim?

In zwei Tagen: Von Samstag an kann in beiden Bädern täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr geschwommen werden.

Wie viele Menschen dürfen gleichzeitig ins Bad?

250 in Hettenleidelheim und 150 in Altleiningen. „Im Mittel sind in normalen Jahren in Hettenleidelheim 500 bis 600 Badegäste gleichzeitig in der Einrichtung, in Altleiningen 300 bis 400 Gäste“, berichtet Ralf Keller von der Verbandsgemeindeverwaltung. Laut Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) wird es Auslasskontrollen geben. So könne man immer wieder neue Gäste hineinlassen, wenn andere die Bäder verlassen.

Wird im Internet angezeigt, ob das Bad voll ist?

Nein. Man muss hingehen.

Gibt es dieses Jahr Dauerkarten für die Badegäste?

Nein. „Wir bekämen rechtliche Probleme, wenn wir Dauerkartenbesitzer abweisen müssten“, sagt Keller. In der Badesaison 2020 sind nur Eintrittskarten erhältlich, die zum einmaligen Eintritt berechtigen. Die Karten kosten 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und für Erwachsene mit Anspruch auf Ermäßigungen. Es gibt kein Zeitlimit für den Besuch des Schwimmbads. Allerdings heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Verbandsgemeinde und der Anstalt öffentlichen Rechts: „Bei Bedarf erfolgt eine Beschränkung der Aufenthaltszeit der Badegäste im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken.“

Sind alle Bereiche der Freibäder geöffnet?

Nein. Kleinkinderbecken, Rutschen, Wasserattraktionen in den Nichtschwimmerbecken sowie Sport- und Spielplätze bleiben in beiden Bädern zunächst geschlossen. Duschen, Garderobenschränke, Toiletten und Sitzmöglichkeiten um die Becken stehen nur begrenzt zur Verfügung. Allerdings soll – wenn alles gut klappt – schrittweise mehr geöffnet werden, wie Hettenleidelheims Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) sagt: „Das Planschbecken soll pünktlich zu Ferienbeginn auf sein.“

Worauf müssen die Besucher achten?

Abstand halten, Maske aufsetzen (in ausgewiesenen Bereichen), Kontaktformular ausfüllen – die Corona-Dreieinigkeit, die mittlerweile allerorten gilt, ist auch für einen Besuch der Bäder bindend. Die Formulare liegen an den Eingängen der Bäder aus, sind im Bürgerbüro in Grünstadt und in Hettenleidelheim in einem Ständer vor dem Bürgerbüro erhältlich sowie über www.vg-l.de auszudrucken.

Es gilt das Gleiche wie in der Kneipe: Bei jedem neuen Besuch muss ein neuer Zettel ausgefüllt werden. Wer seine Daten nicht preisgeben will, darf nicht ins Bad.

Kann man so schwimmen wie immer?

Nein. Die Anzahl derjenigen, die gleichzeitig ins Wasser dürfen, ist begrenzt. Man schwimmt im Kreisverkehr, die Bahnen sind mit Leinen unterteilt. Man muss sich auch draußen an eine bestimmte Wegeführung halten.

Dürfen Grundschulkinder alleine ins Schwimmbad gehen? Nein. Kindern bis zum zehnten Lebensjahr dürfen nur mit einem Erwachsenen ins Bad. „Trotzdem sind wir uns der Verantwortung als Lehrschwimmbad bewusst. Daher hat es für uns auch Priorität, den Schwimmunterricht der Schulen und Kitas nach Bedarf zu ermöglichen“, heißt es in der Erklärung.

Welche Kosten fallen für den Betrieb der Bäder an?

Kommunale Bäder sind immer ein Zuschussgeschäft. Die beiden Freibäder Hettenleidelheim und Altleiningen machen in „normalen Jahren“ zusammen ein Defizit von 320.000 bis 380.000 Euro, die fünf Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hettenleidelheim kommen dafür auf. In diesem Jahr könnte es auf ein Defizit von einer halben Million Euro hinauslaufen. Hettenleidelheims Ortsbürgermeister Blaga sagt aber: Diese Zahl müsse man mit Vorsicht genießen – es sei eine vage Worst-Case-Rechnung.

Selbst wenn man die Bäder geschlossen ließe, müsste Geld ausgegeben werden. Dazu ein kurzer Einschub: Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist Betreiberin der Bäder. Ihr gehören die fünf Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hettenleidelheim an. Die VG Leiningerland ist Betriebsführerin. Die AöR hat einen Vertrag mit der Verbandsgemeinde, die als „Dienstleisterin“ das Personal für die Bäder stellt. Die Personalkosten liegen bei rund 230.000 Euro. Diese Summe muss die AöR an die VG zahlen – und zwar unabhängig davon, ob die Bäder geöffnet sind oder nicht.

Blaga argumentiert: „Wenn die AöR die Möglichkeit hat, die Bäder zu öffnen, es aber nicht tut, dann könnte es sein, dass wir gegenüber der VG schadensersatzpflichtig sind.“ Denn es gebe ja einen Vertrag, und das Personal müsste auch weiter bezahlt werden.

Rüttger sagt, in normalen Zeiten arbeiten vier Fachkräfte in den beiden Bädern, jetzt kämen noch zwei Saison-Kräfte dazu, die aufpassen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, zudem müsse öfter geputzt werden, so dass auch bei den Reinigungskräften mehr Arbeit anfalle.

Die Freibäder im politischen Kontext

Hettenleidelheims Bürgermeister Blaga ist ein vehementer Befürworter kommunaler Bäder. „Ich stecke lieber einen Euro mehr an Steuergeld in solche gesellschaftlich wichtigen Leistungen als ihn manches Sanierungsobjekt, das sich am Ende als Millionengrab entpuppt“, sagt er. Für ihn gehören Schwimmbäder zur Daseinsvorsorge. Für dieses Jahr erhofft er sich Unterstützung vom Land, das die Baderöffnung freigegeben hat. Ganz grundsätzlich will der Verwaltungsratsvorsitzende der AöR auch, dass sich die Verbandsgemeinde mit mehr Geld als bisher an den Bädern beteiligt. Die VG unterstützt beide Bäder mit zusammen 60.000 Euro im Jahr. Sie unterstützt das Cabriobad Leiningerland mit der gleichen Summe.