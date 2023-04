Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weihnachtsmacher: Heiligabend ohne ein Krippenspiel im Gotteshaus? Für die Pfarrerin Ute Metzger und die protestantische Kirchengemeinde in Bockenheim undenkbar. Aber was soll man machen in Pandemiezeiten? Not macht bekanntermaßen erfinderisch. Am 24. Dezember soll es drei Aufführungen geben.

Derzeit wird für die leicht abgewandelte Weihnachtsgeschichte in der evangelischen Lambertskirche in Bockenheim geprobt. Es soll trotz Corona ein echtes Krippenspiel an Heiligabend geben. Dreimal