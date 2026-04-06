Eine positive Bilanz zieht der Vorstand des Heimat- und Kulturvereins Neuleiningen über das vergangene Gräfin-Eva-Jahr. Was Sorgen bereitet, und was geplant ist.

2025 hat der Heimat- und Kulturverein (HKV) Neuleiningen mit vielen gut besuchten Veranstaltungen gefeiert, dass Gräfin Eva im Bauernkrieg vor genau 500 Jahren den wütenden Pöbel mit Speis und Trank verwöhnte und somit verhinderte, dass ihre Burg zerstört wurde (das geschah dann erst 1690 im Pfälzischen Erbfolgekrieg). Zwar hat das Jubiläum rund 6000 Euro gekostet, aber insgesamt hat sich der Kassenbestand des Vereins um mehr als 3000 Euro verbessert.

1065 Euro wurden bei 21 Dorfführungen eingenommen, an denen 285 Personen teilnahmen. Bis Mitte 2026 sind bereits mehrere größere Gruppen für historische Rundgänge angemeldet. In den beiden Museen, in denen 37 Ehrenamtliche Dienst getan haben, wurden 2025 nach Auskunft des stellvertretenden Vorsitzenden Gunnar Schornick 4863 Besucher gezählt. „Nur 2016 waren es mehr“, sagt er. Allerdings machten die hohen Energiepreise dem HKV mächtig zu schaffen. „Die enormen Kostensteigerungen für Strom und Gas werden durch die Einnahmen nicht ausgeglichen“, erklärt er und kündigt Sparmaßnahmen an, etwa weniger Investitionen in neue Exponate.

Schon sieben neue Mitglieder

Dass die Mitgliederanzahl 2025 von 136 auf 121 geschrumpft sei, hänge maßgeblich mit einer Bereinigung der Liste um „Karteileichen“ sowie fünf Todesfällen zusammen. 2026 habe man schon sieben Eintritte verzeichnet, denen ein Ausgeschiedener und ein Verstorbener gegenüberstehen. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Bürgermeister Johannes Nippgen, Sigrun Gaitskell und Gunnar Schornick geehrt.

In diesem Jahr werde man sich am Internationalen Museumstag (17. Mai, 14 bis 18 Uhr) und am Tag des offenen Denkmals (13. September, 14 bis 18 Uhr) beteiligen. Am 22. August steht das Jahreskonzert an: Ab 19.30 Uhr wird die Gruppe Dhalia’s Lane keltische Musik im Garten des ehemaligen Pfarrhauses präsentieren. Bei der Jahresexkursion geht es am 5. September nach Meisenheim am Glan und ins Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Der Weihnachtsmarkt mit dank Spenden romantisch illuminierter Burg wird an den ersten beiden Adventswochenenden, 28./29. November und 5./6. Dezember, stattfinden.