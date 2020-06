Die beiden Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim werden nun doch nicht an diesem Sonntag geöffnet. Das hat Hettenleidelheims Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) gestern mitgeteilt. Badefreunde können aber trotzdem Licht am Ende des Beckenrands erkennen: Die Bäder sollen am letzten Juni-Wochenende aufgemacht werden – ob am Samstag oder Sonntag steht noch nicht fest. Zwar könnten die Bäder auch jetzt schon grundsätzlich geöffnet werden, sagt Blaga. Weil aber Ende kommender Woche eine neue Hygienekonzeption für Freibäder veröffentlicht werden soll, von der sich die Anstalt öffentlichen Rechts als Betreiberin der Bäder und die VG Leiningerland als Betriebsführerin einige Lockerungen versprechen, soll jetzt noch abgewartet werden. Das Cabriobad Leiningerland in Grünstadt öffnet am 1. Juli wieder, das Waldschwimmbad in Eisenberg bleibt in diesem Jahr geschlossen – die Auflagen für eine Öffnung wurden als zu krass angesehen.