Die Dorfstraße in Hertlingshausen ist am Freitagnachmittag wieder geöffnet worden. Wenige Stunden zuvor erfolgten die Restarbeiten: das Fräsen von Dehnungsfugen. Diese wurden dann mit elastischer Füllmasse versehen, die es dem Asphalt ermöglicht, sich bei Wärme auszudehnen und bei Kälte zusammenzuziehen, ohne dass die Fahrbahn Risse bekommt. Am Mittwoch war die finale Deckschicht aufgetragen worden, wie Bürgermeister Werner Majunke (CDU) im Gemeinderat berichtete. Die rund 200 Meter kurze Dorfstraße war seit Februar unter Vollsperrung ausgebaut worden. Es musste eine aufwendige Umleitung eingerichtet werden. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 760.000 Euro.