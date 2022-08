Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet das Burg-Weinfest wieder durch. Ab Freitag läuft es zum 14. Mal, allerdings erstmals Anfang August. Es rutschte damit im Kalender eine Woche nach hinten. Und die Veranstaltung hat sich um einen Tag verkürzt.

Ansonsten sei aber beim Burg-Weinfest alles beim bewährten Konzept geblieben, versichert Rudolph Rüttger. Es gebe Musik- und Weingenuss vom Feinsten. „Nichts geändert hat sich daran, dass es täglich tolle Livemusik bei freiem Eintritt gibt“, sagt der Winzer, der das Fest zusammen mit seinen Berufskollegen Johannes Nippgen vom gleichnamigen Weingut und Moritz Speeter vom Sonnenberg organisiert und finanziert. Nippgen erläutert die Terminverschiebung: „Wir versuchen, Kollisionen mit dem Burgsommer zu vermeiden. Nach dem Landesimmissionschutzgesetz muss nach zwei Festival-Wochenenden hintereinander ein Wochenende veranstaltungsfrei sein.“

Darüber hinaus gebe es gerade im Juli viele konkurrierende Feste in der Region, beispielsweise den Grünstadter Weinwettstreit. Gestrichen wurde der Donnerstag als Starttag für das 2007 ins Leben gerufene Burg-Weinfest. „Das war eh der umsatzschwächste Tag. Viele Leute müssen freitags arbeiten und brauchen vorher Ruhe“, sagt Nippgen, der mit circa 700 Besuchern rechnet, die sich jeweils gleichzeitig in der alten Ruine aufhalten. Der Auftakt am Freitag um 19 Uhr obliegt AMOKoustic, die handgemacht die Hits vergangener Jahrzehnte zu Gehör bringen.

Musik ohne Ende

Am Samstag werden Holger Bläß & Friends unterhalten. Mit diesem Ensemble habe es schon manche unvergessliche Auftritte in Neuleiningen gegeben, blickt Rüttger auf Jazz, Rock, Soul und Britpop zurück. Seit 2010 ist der Gitarrist Bläß, Instrumentalpädagoge und Leiter der Musikwerkstatt Viernheim, immer wieder Gast beim Burg-Weinfest. Acoustic Colour nennt sich die 2011 als From da Soul gegründete Kaiserslauterer Band, die am Sonntagnachmittag im Rampenlicht steht. Vier Männer begleiten an Kontrabass, Saxofon, Klavier und Schlagzeug die Frontfrau Tina Skolik. Die vielseitige Interpretin berühmter und weniger bekannter Stücke beeindruckt als „ungelernte“, dafür aber besonders talentierte und leidenschaftliche Sängerin. Akustische Latin- und Pop-Covers hat die in der Region bekannte Band Mr. Jones am Montagabend im Gepäck. Das Trio aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich dem spanisch-kubanischen Sound verschrieben. Präsentiert werden Songs unter anderem von Buena Vista Social Club, Manu Chao, Santana, Linkin Park und Ed Sheeran.

Programm

Freitag, 5. August, ab 19 Uhr AMOKoustic; Samstag, 6. August, ab 17 Uhr, Holger Bläß & Friends sind ab 19 Uhr auf der Bühne; Sonntag, 7. August, ab 12 Uhr, Acoustic Colour spielt ab 15 Uhr; Montag, 8. August, ab 18 Uhr, Mr. Jones.