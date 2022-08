Mit einer Minute und einer Sekunde zum Kerwemeister: Beim Loreschieben in Hettenleidelheim haben sich am Montagabend die Jungs des Feuerio-Elferrats durchgesetzt. Sie waren die Schnellsten, die mit Helm und Handschuhen den Schienentransportwagen die Hauptstraße hinaufbeförderten. Die Feuerio-Mädels wurden bei den Damen mit einer Minute und 19 Sekunden Erster.

Hettrum war auf den Beinen: 14 Teams hatten sich zum Kerwe-Traditionssport eingefunden, darunter auch zwei Kindergruppen. Auf dem Treppchen landeten neben den Fasnachtern auch die Gruppen „Exclusive“ (Herren) und „HKB-Champions (Damen, jeweils Platz 2) sowie „The sexy firefighters“ und die „BBO-Mädels“ (Platz 3). Sie können nicht nur Musik: Die BBO- Mädels beim Loreschieben in Hettenleidelheim. Foto: Paul Mit zahlreichen Zuschauern und einer Bierzapfanlage im Dauerbetrieb war es ein gelungener Kerweabend.

Dabei haben die Hettrumer, deren Kerweborsch (HKB) in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiern, an diesem Wochenende so einiges erlebt. Am Freitag wurden sie beispielsweise vom Unwetter heimgesucht. Nach der Kerweeröffnung spielte die Gruppe „Indeed“. „Wir mussten alles aber wegen des Wetters vorzeitig beendet“, erzählt Wolfgang Breitwieser, der als einer der Hauptorganisatoren fleißig mitanpackte. Das habe der guten Stimmung aber keinen Abbruch getan. Auch am Samstag war im Hüttendorf wieder jede Menge los. Die Band „Cabrio“ unterhielt, am Ausschank und der Essensausgabe wirbelten die Akteure von Feuerio, HKB, Kolping, VfR und der Ortsgemeinde. Auch Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) mischte sich unters feiernde Volk.

Fleißig, fleißig: Ortsbürgermeister Steffen Blaga (links) und Pater Clifford Chikeobi Modum (in der Lore, rechts ) bei der Kerwe-Gaudi. Foto: Paul

Beim Loreschieben bildete das Gemeindeoberhaupt mit Pater Clifford Chikeobi Modum ein Team. Der Kerwegottesdienst in der katholischen Kirche war am Sonntag rege besucht und auch das Frühschoppenkonzert von „BBO“ fand regen Zuspruch. Am Abend spielte dann die Gruppe „Spätles“ und am Montag „Flute, Strinxs & Voice“.

Rundum zufrieden

„Wir sind mit dem Verlauf unseres Festes wirklich rundum zufrieden“, erklärte Kerweborsch Christopher Strack. Aktuell zählen die HKB rund 40 Mitglieder, 20 davon sind aktiv. Erstmals wurde auch ein Mädchen in den Reihen aufgenommen. Die 20-jährige Saskia wurde damit zur „Hettrumer Bobb“ – „weil die ganze Familie beim Festtreiben engagiert ist“, wie sie sagt. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz war mit diesem Wochenende ganz offiziell die Feierlaune und Lebensfreude in Hettenleidelheim zurück.