Das Haus der Diakonie Bad Dürkheim-Grünstadt müsste in Grünstadt eigentlich Häuser der Diakonie heißen, denn die Einrichtung verteilt sich auf drei Standorte. Eigentlich sollen die kostenfreien Beratungen schon lange unter einem Dach vereint werden. Doch das Unterfangen gestaltet sich schwierig.

„Wir suchen schon ewig vergeblich nach einer entsprechenden Immobilie“, berichtet die Regionalleiterin des Hauses der Diakonie, Susanne Walter-Augustin. Von einer Zusammenführung der unterschiedlichen Hilfsangebote verspreche sie sich einen einfacheren Austausch der Mitarbeiter untereinander. Das diene auch dem Ziel, den Klienten besser dienen zu können. „Viele Menschen, die zu uns kommen, haben Probleme in mehreren Bereichen“, erzählt die Diplom-Betriebswirtin. Außerdem würden die in verschiedenen Gebäuden untergebrachten Anlaufstellen von außen weniger gut wahrgenommen, als wenn sie zentral an einem Standort wären.

Obwohl die Bedingungen momentan also nicht optimal sind, hat es 2019 allein in der Sozial- und Lebensberatung 662 Kontakte gegeben – telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Dabei melden sich etliche Leute mehrmals. „Hinter den Kontakten stehen 212 Fälle“, erklärt Elke Kurtz. Sie ist eine von insgesamt 53 Beschäftigten in der Region Mitte in der Diakonie Pfalz, zu der die Standorte Bad Dürkheim-Grünstadt, Neustadt und Landau-Bad Bergzabern gehören. In der Regel sind dort Sozialarbeiter oder -pädagogen beschäftigt.

Existenzsicherung ist ein großes Thema

Bei den Klienten sei die Existenzsicherung ein großes Thema erzählt Kurtz: Viele lebten von Hartz IV oder Sozialhilfe, bräuchten Unterstützung beim Verstehen von Behördenbriefen und Ausfüllen von (Antrags-)Formularen. „Wir begleiten die Betroffenen auch mal zu den Ämtern oder vermitteln sie weiter“, sagt Kurtz. Und manchmal werde auch einfach jemand benötigt, der zuhört. Bedarf daran haben unter anderem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die in therapeutischer Behandlung sind, oder – aktuell – Menschen, die unter den Einschränkungen ihrer sozialen Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie leiden.

Auch 140 werdende Mütter haben das Haus der Diakonie im Jahr 2019 aufgesucht – und zwar insgesamt 315 Mal. „Das ist der angenehmste Teil unserer Arbeit“, findet Kurtz. Schließlich habe es viel mit Vorfreude zu tun. Häufig wollten die Frauen einfach nur wissen, wo es finanzielle Unterstützung gibt. Wenn es Anzeichen gebe, dass die Versorgung des Kindes nach der Geburt gefährdet sein könnte, werde rechtzeitig Unterstützung beim Jugendamt oder über das Netzwerk der Frühen Hilfen gesucht, versichert Kurtz.

Auch Konfliktberatungen für Schwangere

Für Klientinnen und Mitarbeiter schwierig sei hingegen die Schwangerschaftskonfliktberatung, die bei ungewollten Schwangerschaften stattfindet. Im vergangenen Jahr kam das 48 Mal vor. „Da fließen oft Tränen“, sagt Kurtz. Es sei keinesfalls so, dass nur junge Mädchen kämen, die unvorsichtig waren. „Viele sind trotz Verhütung schwanger geworden, und häufig sind die Frauen in fester Beziehung oder verheiratet.“ Aber es sei vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für ein viertes Kind, wenn der Mann arbeitslos ist, nennt sie ein typisches Beispiel. „Wir versuchen, Wege aufzuzeigen, wie eine Abtreibung vermieden werden kann – ohne die Frauen aber zu überreden“, erzählt Kurtz.

Die Schwangeren- sowie Sozial- und Lebensberatungen sind in Grünstadt in der Friedrich-Ebert-Straße 2 über der Ökumenischen Sozialstation angesiedelt. Eine sehr schmale Treppe führt hinauf, oben gibt es drei Räume und ein Wartezimmer. Daneben gibt es aber noch zwei weitere wichtige Adressen für Ratsuchende in Grünstadt.

Drei Adressen für Ratsuchende

Für Menschen, die mit ihrem Nachwuchs überfordert sind, warten die richtigen Ansprechpartner in der Bahnhofstraße 13. Dort sind die Erziehungs- und Familienberatung sowie der Kinderschutzdienst Mittelhaardt untergebracht. „Da verfügen wir über zwei Räume und eine größere Küche, die wir auch für Gespräche nutzen können. Allerdings ist das alles ebenfalls nicht barrierefrei erreichbar“, erklärt Walter-Augustin.

Hilfesuchende mit Suchtproblemen schließlich sind in der mit einem Aufzug ausgestatteten Alten Lateinschule richtig. Dort gibt es einen Raum für Einzelberatungen und einen größeren Raum, den das Blaue Kreuz für Treffen von Selbsthilfegruppen nutzt.

Die Zergliederung in Grünstadt habe sich seit Gründung des Hauses der Diakonie 2007 ergeben, weil für jedes Beratungsangebot ein eigenes Mietobjekt gesucht wurde. Um alle Fachbereiche unter einem Dach vereinen zu können, bräuchte es ein Haus oder eine Wohnung mit sieben bis acht hellen Zimmern, wovon eines multifunktional nutzbar sein müsste. Die Immobilie sollte barrierefrei sowie zentral gelegen sein – möglichst fußläufig vom Bahnhof erreichbar. Um die Vertraulichkeit wahren zu können, wäre es gut, wenn von außen nicht einfach hineingeguckt werden könnte.

Bislang keine Lösung in Sicht

Weder über Internet-Portale noch über Mund-Propaganda, den Dekan oder die Stadt sei bisher etwas Passendes gefunden worden, berichtet Walter-Augustin. Ein Gebäude zu kaufen oder selbst eines zu errichten, sei dem Wohlfahrtsverband nicht möglich. Allerdings könne von den Vorstellungen teilweise abgewichen werden. So seien ein paar Stufen vor dem Eingang kein Ausschlusskriterium. Auch könne ein etwas kleineres Domizil ausreichen, wenn die Suchtberatung in der vor einigen Jahren modernisierten Lateinschule bleibe.

Walter-Augustin sagt: „Wir wären Traum-Mieter, weil wir etwas langfristiges suchen und an den Wochenenden Ruhe herrscht.“

Kontakt

Wer einen Leerstand, gerade frei werdende oder entstehende Räume anbieten kann, meldet sich im Haus der Diakonie, Telefon 06359/6262.