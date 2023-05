Königlicher Besuch in der Nordpfalz: Ihren Besuch des Anbaugebietes Pfalz startete die deutsche Weinkönigin Katrin Lang in Kindenheim, im Weingut von Katja und Axel Neiss. Mit dabei waren die beiden Weinprinzessinnen Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Luise Böhme (Saale-Unstrut) sowie die pfälzische Weinkönigin Lea Baßler (Bad Dürkheim). Oberhalb von Bockenheim besuchten die Gäste die Lage Heiligenkirche, mit beeindruckendem Blick in die Rheinebene und den Wonnegau. „Hier haben wir ein Gebiet mit unglaublich vielen Kalksteinen“, erklärte Neiss. Beeindruckt zeigten sich die Weinexpertinnen von den Grünanpflanzungen zwischen den Reben. Damit werde ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Bodens geleistet, der auf diese Weise außerdem gegen Austrocknung geschützt sei. Neiss, der das Weingut 1997 mit 13 Hektar Fläche übernahm, bewirtschaftet heute mit zwölf Angestellten rund 45 Hektar Rebenland. In all den Jahren habe er nicht der Massenproduktion folgen wollen, erklärte der 45-Jährige, der 2022 vom Weinmagazin Vinum Guide zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt worden ist. Von Kindenheim ging die Exkursion weiter ins Zellertal. Auch hier beeindruckte die Hanglage mit weitem Blick über das Zellertal bis zum Donnersberg. Weitere Stationen der Weinhoheiten waren Kallstadt und Freinsheim, Herxheim am Berg, Deidesheim, Mußbach und Klingenmünster.