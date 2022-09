161 Teilnehmer sind am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften Agility mit ihren Hunden an den Start gegangen. Der Hundesportverein Leiningerland-Kindenheim richtete die Veranstaltung des Deutschen Hundesportverbandes aus.

Henry hechelt kräftig, wedelt mit seiner Rute und lässt sich von seinem Herrchen streicheln. Der Lauf scheint ihm nichts abverlangt zu haben. Etwas mehr aus der Puste dagegen ist Timo Steidinger, der soeben mit seinem Kleinpudel den ersten von zwei Parcours absolviert hat. Der 27-Jährige ist kein Unbekannter in dieser Sportart. Gemeinsam mit seinem Kleinpudel hat er vor vier Wochen den Master Agility Cup in Emmendingen gewonnen, bei dem Teilnehmer aus acht Nationen an den Start gingen. Ums Gewinnen geht es dem Karlsruher jedoch nicht. „Sport macht mit dem Hund mehr Spaß, als alleine joggen zu gehen“, erzählt der junge Mann. Bereits als Henry ein halbes Jahr alt war, habe er ganz langsam mit einfachen Übungen begonnen. „Hier ist es wichtig, dass das Training sanft beginnt, bis das Skelett ganz ausgebildet ist“, so Steidinger.

Begleithundeprüfung ist Pflicht

Um an solchen Meisterschaften teilnehmen zu dürfen, musste Henry zuvor die Begleithundeprüfung ablegen. Sobald die Hunde 18 Monate alt sind, dürfen sie bei Wettbewerben starten. Mit dem Hund gemeinsam ein gutes Team zu sein, so dass der Vierbeiner auch die Kommandos des Hundeführers ausübe, sei das Wichtigste, weiß Steidinger. Wie gut der sechsjährige Rüde auf sein Herrchen hört, zeigt der Lauf. Henry hat Sprünge absolviert, auch Hürden, Tunnel und Reifen gehören zum ersten Parcours. Immer an seiner Seite, sein Hundeführer. Das Schöne an dieser Sportart sei, dass der Mensch selbst bestimme, wie dicht er beim Parcours am Hund dran sei. Sibylle Vogt, die Prüfungsleiterin und Obfrau, sagt: „Jeder Mensch kann seine Schwächen ausgleichen, indem er den Hund dementsprechend ausbildet.“ So sei es dem Hundeführer möglich, wenn dieser beispielsweise schlecht laufen könne, das Tier so trainieren, dass Kommandos von weiter weg zugerufen werden könnten und der Mensch auf einer Position stehen bleibe. Dies sei alles eine Sache des Trainings. In unterschiedlichen Klassengrößen wird die Meisterschaft ausgetragen. Auch Jugendliche unter 18 Jahren dürfen teilnehmen.

Der Hund darf nicht so schwer sein

Ortrud Heck, die Vereinswartin für Agility und zweite Vorsitzende, erklärt: „Jeder gesunde, fitte und nicht zu schwere Hund kann Agility machen.“ Abverlangt von den Vierbeinern werden an diesem Tag neben Sprüngen und Hürden unter anderem auch das Bewältigen einer Kontaktzone mit Steg oder Wippe. Hierbei gehe es darum, den Parcours fehlerfrei und möglichst schnell zu absolvieren. Drei Wertungsrichter sind an diesem Tag im Einsatz, zudem viele Helfer des Vereins. Bereits im Jahr 2019 sollte die Veranstaltung in Kindenheim stattfinden, musste wegen der Coronapandemie jedoch verschoben werden. Heck, die seit zwölf Jahren Sportwartin in diesem Bereich beim Verein ist, weiß um die Beliebtheit dieser Sportart. Die Gemeinschaft im Team, also zwischen Mensch und Hund müsse stimmen. Im Schnitt brauche es mindestens zwei Jahre kontinuierliches Training, um an so einer Meisterschaft teilnehmen zu können. Der Hundesportverein Leiningerland-Kindenheim hat derzeit rund 300 Vereinsmitglieder, 150 davon seien Aktive, berichtet Heck. Mit der Teilnehmerzahl der Meisterschaft zeigt sie sich zufrieden, auch wenn diese nicht so hoch wie erwartet gewesen sei. „Das Interesse ist da, allerdings haben sich wahrscheinlich einige während der Pandemie umorientiert, so wie es vielen Vereinen geht oder in anderen Bereichen auch der Fall ist.“ Immerhin konnte eine Zeit lang nicht gemeinsam trainiert werden.

Spaß und Sport gehören zusammen

Ebenfalls am Start an diesem Sonntag ist Christina Brenne mit ihrem Pumi (ehemaliger Schäfer- und Treibhund aus Ungarn). Der Rüde hört auf den Namen Alf und hat mit seinem Frauchen den ersten Parcours bereits hinter sich. Brenne ist aus der Nähe von Heidelberg angereist und lobt die Veranstaltung. „Es macht einfach Spaß, es geht mir nichts ums Gewinnen.“ Normalerweise trainiere sie regelmäßig mit ihrem Hund, dies sei jedoch dieses Mal aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen. Wann immer es ihre Zeit zulasse, sei sie am Wochenende gemeinsam mit ihrem Vierbeiner auf dem Hundeplatz oder bei Veranstaltungen.

Nach Kindenheim sind Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist – die Kfz-Kennzeichen auf dem Parkplatz vor dem Vereinsgelände verraten es. „Wir haben auch Starter aus Berlin“, sagt Heck. Einige von ihnen sind mit Wohnmobilen gekommen und verbinden die Meisterschaft noch gleich mit einer Kurzreise in die Pfalz. „Wir nehmen solche Teilnahmen deutschlandweit zugleich auch als Anlass für Urlaube. So kommt man herum und sieht etwas von Deutschland“, erzählt eine 53-jährige Düsseldorferin.

Die Gewinner

1. Platz (small): Andrea Schmalenbeck mit Nierti, HSV Leiningerland-Kindenheim; 1. Platz (medium): Verena Braun mit Kiwi, HSV Degerloch; 1. Platz (large): Grit Friedrich mit Casperl, Hundesport Lich; 1 Platz A2 und A3 (small): Lexi Hänschke mit Pikachu und Feli, Bergsträßer Agility Club, 1. Platz A3 (large): Max Helbig mit Louis, HSC Ries.