Ein Konzert der Kontraste mit Stücken vom Barock bis ins 20. Jahrhundert verspricht das Gastspiel des „Amadeus Guitar Duos“ am kommenden Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in der Friedenskirche in Grünstadt.

Das renommierte Gitarrenduo, bestehend aus der Kanadierin Dale Kavanagh und dem Deutschen Thomas Kirchhoff, beginnt mit Händels Suite Nr. 7 in g-Moll in einer Bearbeitung von Ulrich Stracke. Vom Spanier Joaquin Rodrigo, der mit dem „Concierto de Aranjuez“ eines der bekanntesten klassischen Musikstücke des 20. Jahrhunderts geschaffen hat, wird die „Fanfare y Fandango“ präsentiert, gefolgt von Johann Sebastian Bachs „Chaconne in d-Moll“ in einer Bearbeitung wiederum von Stracke. Nach der Pause startet der zweite Teil mit Dale Kavanaghs eigenen Kompositionen, darunter „Four Pieces“ und „Kaleidoscope, op. 17“ aus dem Jahr 2020. Gaspar Sanz' „Paradetas y Canarios“ in einer Bearbeitung von Irina Kircher sowie Bachs Triosonate Nr. 2 in h-Moll (BWV 528), von Hans-Werner Huppertz, runden das Angebot ab. Das „Amadeus Guitar Duo“ kann auf über 1.800 Konzerte in mehr als 70 Ländern zurückblicken und hat nicht weniger als 18 CDs veröffentlicht. Beim Kulturverein Grünstadt waren die beiden Musiker schon mehrfach zu Gast. „Duo besticht durch blindes Verständnis“, titelte diese Zeitung nach dem ersten Mal 2010. Karten (23,20/12,20 Euro) sind erhältlich über www.reservix.de oder vor Ort in Grünstadt bei Haaß Bilder und Einrahmungen, Optik Neumann, der Touristinformation sowie der Buchhandlung Frank.