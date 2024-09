Es ist eindeutig zu heiß gewesen am Sonntag, zudem gab es viele Konkurrenzveranstaltungen: Der Besucherzustrom beim Deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt und beim verkaufsoffenen Sonntag in Grünstadt hielt sich daher in Grenzen. Dennoch war die Stimmung gut. Denn schließlich hatte die geringere Frequenz auch Vorteile.

Gegen Mittag – die Einzelhändler in der Grünstadter Fußgängerzone haben vor wenigen Minuten ihre Ladentüren zum verkaufsoffenen Sonntag aufgeschlossen –