Am Tag der Deutschen Einheit haben viele Menschen aus nah und fern ein ganz bestimmtes Ausflugsziel: Sie fahren zum Deutsch-Französischen Bauernmarkt in Battenberg. Mit welchen Argumenten der Bürgermeister einen Besuch empfiehlt.

Rund um die Burg werden am Donnerstag, 3. Oktober, wieder zahlreiche Aussteller ihre Stände aufbauen und um 10 Uhr öffnen. Sie bieten Ware aus der Region und aus dem Elsass: Lebensmittel, Kunstgewerbe und Gebrauchsgegenstände. Dort oben auf dem „Balkon der Pfalz“ einmal jährlich gemütlich Mützen und Taschen, Messer, Seifen, Gewürze, Schnaps und Marmelade, Wurst, Käse und vieles mehr einkaufen kann man bereits seit 1994 – damals an rund 25 bis 30 Ständen. Insofern wäre eigentlich das 30. Jubiläum zu feiern. Doch aus bekannten Gründen musste auch diese Massenveranstaltung, die in der Regel Tausende Besucher anzieht, während der Pandemie zweimal pausieren. Deshalb findet jetzt der 28. Battenberger Bauernmarkt statt.

„Wir haben etwa 50 Beschicker auf unserer Liste“, informiert Bürgermeister Eric Bach, der hofft, dass auch alle kommen. Fest zugesagt habe bislang nur ein Teil der Händler, die vom Bürger- und Kulturverein angefragt worden seien. Aber vorbeizuschauen lohne sich auf jeden Fall, vor allem für Familien. „Wir haben ein großes Kinderprogramm auf die Beine gestellt“, erzählt er. Zwar werde aus Kostengründen auf das Theater und die Greifvogelshow verzichtet, aber in der Kirchgasse beispielsweise warte die Wilderlebnisschule des Landesjagdverbandes auf wissbegierige Jungen und Mädchen. Daneben stehe eine Hüpfburg des Fördervereins der Kita St. Nikolaus, Neuleiningen. An der Station der Kleinkarlbacher Mühle Eisenbeis lasse sich einiges über Mehl und seine Verarbeitung erfahren. In der Burg könnten sich die kleinen Besucher schminken lassen und mit Filz basteln. „Es gibt zudem einen Streichelzoo“, kündigt Bach an.

Spielplatz wird geöffnet

Besonders stolz ist der Ortschef, dass der Spielplatz an der Weed genutzt werden kann. „Es war mein Ziel, ihn zum Bauernmarkt zu öffnen“, sagt er. Das gelingt ihm gerade eben so: „Am Mittwoch werden noch 20 Kubikmeter Fallschutz angeliefert“, berichtet er. Und die Nestschaukel müsse noch aufgestellt werden, nachdem ihr ein Fundament gegossen wurde.

Abgerundet wird der Bauernmarkt, auf dem auch die Grünstadter Tafel einen Infostand betreibt, mit einem Speise- und Getränke-Angebot, darunter eine Tafel aus zahlreichen Kuchenspenden, sowie mit Musik. Auf der Terrasse „Aussichtsreich“ , wo später das Duo Gitano unterhält, spielen die Jagdhornbläser Leiningerland zur Eröffnung. Im Lauf des Tages wandern die Jäger zu den beiden anderen örtlichen Weingütern.