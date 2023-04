Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe 2, ist Derbyzeit: Die TSG Eisenberg empfängt am heutigen Samstag, 16 Uhr, zum Kerwespiel den TSV Ebertsheim. Beide Teams hatten in der vergangenen Woche einen Fehlstart in die neue Runde hingelegt.

„Das erste Spiel war für uns schon ein Dämpfer. Wir haben beim 2:4 auswärts gegen den MTSV Beindersheim leider zu schnell 0:2 zurückgelegen. Das war dann schwierig. Letztlich sind