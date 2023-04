Als vor 30 Jahren in der oberen Fußgängerzone der Startschuss zum ersten Eisenberger Wochenmarkt fiel, waren noch elf Stände vertreten. Im Jubiläumsjahr sind es im Schnitt noch sechs Anbieter, die jeden Samstag auf dem Wochenmarktplatz ihre Waren bereit halten. In unserer Serie stellen wir die einzelnen Händler vor.

Er war der Erste: der „Eiermann“ Markus Vorbeck vom Kerzenheimer Arleshof. Er ist von Beginn an mit dabei und gehört sozusagen bis jetzt zum festen Inventar des Wochenmarktes.

Vorbeck hat alle Höhen und Tiefen des Marktgeschehens in den vergangenen drei Jahrzehnten miterlebt und trotz mancher Rückschläge, was zeitweise die Kundenfrequenz betraf, nie aufgegeben.

Start mit viel Enthusiasmus

Sein Angebot hat er im Laufe der Jahre nach und nach erweitert. Außer den Eiern bietet er Teigwaren, Wurst und Fleisch aus eigener Produktion als verpackte Frischware oder in Dosen an. Und manchmal, wenn Vorbeck vom Jagdglück geküsst wurde, gibt es dann auch Teile vom Wildschwein oder Reh, wie er sagt.

„Die Grundidee für die Einrichtung eines Wochenmarktes war damals, die Fußgängerzone mit mehr Leben zu bereichern“, blickt Markus Vorbeck zurück. Manche Beschicker, darunter auch einige Eisenberger Geschäftsinhaber, die mit viel Enthusiasmus begannen, haben aber nach kurzer Zeit schon wieder aufgegeben. Die Resonanz bei den Kunden war zu gering und der eigene Aufwand zu groß.

Ein Vierteljahr nach dem Start kam deshalb nur noch etwa ein Drittel der Beschicker regelmäßig, was den Markt auch weniger attraktiv wirken ließ. Mit dem Standortwechsel auf den Rand des Marktplatzes wurde der Markt größer und bekannter. Allerdings gab es immer wieder Probleme mit geparkten Autos auf dem eigentlich für den Markt reservierten Bereich.

Umgestaltung war eine Herausforderung

Vollends eingebrochen sind die Umsätze allerdings in der Zeit, als der Marktplatz neu gestaltet wurde und der Wochenmarkt vorübergehend auf den Parkplatz bei der Grundschule ausweichen musste. Mit dem jetzigen endgültigen Standort sei er aber vollauf zufrieden, sagt Vorbeck.

Was ihm jedoch Sorge bereitet, sind die Einzelhandelsgeschäfte, die in der Innenstadt aufgegeben wurden. „Das macht auch uns zu schaffen“, so der Eiermann, der trotz allem wie seine Kollegen auf eine treue Stammkundschaft blickt. Ein dauerhaftes erweitertes Sortiment, beispielsweise ein gut sortierter Käsestand, wäre aber für den Wochenmarkt insgesamt ein Gewinn, meint Vorbeck.

Trotzdem sieht er in dem samstäglichen Markt mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten eine soziale Funktion. Die Leute treffen sich hier nicht nur zum Einkaufen, sondern wer will, findet genügend Menschen, mit denen er ins Gespräch kommen kann. Und dies alles funktioniere trotz aller Digitalisierung und Online- Bestellmöglichkeiten immer noch in althergebrachter Form, die so schnell durch keine noch so ausgeklügelte Technik ersetzt werden könne.

Für die Zukunft wünscht sich der Eiermann außerdem, dass wieder in jeglicher Beziehung Normalität einkehren möge. Wie vor Corona.

Termin

Der Wochenmarkt Eisenberg feiert am morgigen Samstag, ab 9 Uhr, sein 30-jähriges Bestehen. So wird es zur Feier des Tages unter anderem einen Wein- und Sekttreff geben. Der Wochenmarkt ist wie üblich bis 13 Uhr geöffnet. Musikalisch umrahmt wird er diesmal vom Spielmannszug Eisenberg.