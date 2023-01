Der Wochenmarkt feiert sein Zehnjähriges: Am Samstag, 12. Januar 2013, wurden die Marktstände erstmals aufgebaut.

Der 12. Januar 2013 war ein kalter Wintertag. „Start in starkem Schneetreiben“ titelte die RHEINPFALZ in ihrem Bericht über die Premiere des Wochenmarktes. Als RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Anja Benndorf um 4 Uhr morgens auf dem Carrières-sur-Seine-Platz eintraf, war der Obst- und Gemüsehändler Patrick Schneider schon zwei Stunden im Einsatz. Kiloweise baute er Chicorée, Tomaten und Karotten auf und betonte: „Die Körbe müssen voll sein.“ Halbleere Kisten wirkten wie Reste. Auf die Frage, was ihn motiviere, mitten in der Nacht aufzustehen, antwortete er: „Nachts zu arbeiten ist herrlich, da habe ich meine Ruhe.“ Wie sich der Markt entwickle, müsse abgewartet werden, sagte Inge Keßler, die mit ihrem Käsewagen vor Ort war.

Zehn Jahre später ist die Stadt zufrieden: Der Wochenmarkt, immer samstags von 7 bis 13 Uhr, habe sich zu einer wichtigen Institution entwickelt und leiste einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung in der Innenstadt. Die Erfolgsfaktoren: frische Waren aus der Region und Ausgewogenheit im Sortiment.

Carré-Vert als Treffpunkt etabliert

Zu den Marktbeschickern der ersten Stunde gehören das „Saumagenparadies“, die Metzgerei Appel aus Freinsheim, der Hofladen Johannes Goyert aus Altleiningen, die Bio-Metzgerei Micol aus Ludwigshafen, Pfalzfelder Landbäckerei Müller aus Pfalzfeld, der Spargel- und Erdbeerhof Schreiber aus Gerolsheim, sowie die Käse Wissmann GmbH aus Maxdorf. Bis vor kurzem war auch Familie Kühling mit ihrem Obst- und Gemüsestand dabei, zum Jahresende hat sie aus gesundheitlichen Gründen aufgehört.

Das Carré-Vert hat sich als Treffpunkt etabliert, dort können unter anderem Bauern- und Winzerschaften sowie Vereine und Verbände Gäste bewirten, Produkte präsentieren oder auf Projekte aufmerksam machen. Jedes Jahr wird außerdem ein Wochenmarktfest gefeiert, bis 2019 im Frühjahr. 2022 wurde es erstmal zusammen mit dem Grumbeertag im September veranstaltet.

Infos zum Carré-Vert bei Britta Faulhaber, Telefon 06359 805314, und Susanne Kramer, Telefon 06359 805219.