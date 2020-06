Der Weihnachtsmarkt im historischen Burgdorf Neuleiningen fällt in diesem Jahr aus. Darüber informierte Bürgermeister Franz Adam (CDU) am Montag den Ortsgemeinderat. „Im öffentlichen Raum können wir die Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass die Hygiene-Richtlinien eingehalten werden“, erklärte er. Wer allerdings in seinem Hof auf privatem Grund ein paar Stände aufbauen wolle, könne dies tun. Beigeordneter Tino Grünert (CDU) meinte, dass eine Veranstaltung in kleinerem Rahmen in diesem Jahr schwierig werden würde, „denn es wäre der 30. Markt“. Dominik Freyland-Mahling (CDU) begrüßte, dass die Absage so frühzeitig erfolgt. Gegenwärtig keine Möglichkeit sieht Christdemokratin Barbara Knopp, Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, die beiden Museen zu öffnen. Aufgrund der Corona-Bekämpfungsauflagen seien im 36 Quadratmeter großen Ausstellungsraum im Burgturm nur maximal drei Besucher zulässig und im Museum an der Münze seien die Räume so eng, dass kein Abstand gewahrt werden könne, so Knopp.

Auch die romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz fällt in diesem Jahr aus.