Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim hat jetzt darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen einer Absonderungsbescheinigung und einer Genesenenbescheinigung gibt. Dieser ist nicht ganz unwichtig.

Was ist eine Absonderungsbescheinigung?

Wer einen positiven Schnelltest von einer Teststelle hat, muss laut Gesundheitsamt umgehend zehn Tage in Quarantäne, wobei der Tag des Testes nicht mitzählt. Nach sieben Tagen kann die Quarantäne mit einem negativen Schnelltest beendet werden, wenn die betroffene Person zuvor 48 Stunden symptomfrei war. Über die Dauer dieser verpflichtenden Absonderung können betroffene Personen beim Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim eine Absonderungsbescheinigung anfordern. Diese dient etwa zur Vorlage beim Arbeitgeber.

Wo liegt der Unterschied zur Genesenenbescheinigung?

Für die Genesenenbescheinigung braucht es dagegen zwingend ein positives PCR-Testergebnis zu Beginn der Infektion. Nur dann könne ein Genesenennachweis und später in der Apotheke ein Genesenenzertifkat ausgestellt werden. Auch für den Impfstatus spiele das Genesenenzertifikat eine ausschlaggebende Rolle. Eine Absonderunsgbescheinigung reiche dafür nicht aus.

Was muss außerdem noch beachtet werden?

Jede Person, die einen solchen Genesenennachweis braucht, muss sich laut Gesundheitsamt während der Infektion selbstständig um eine PCR-Testung kümmern. Hierzu könne etwa eine PCR-Teststelle oder der Hausarzt aufgesucht werden.

Wo gibt es in Grünstadt Testmöglichkeiten?

Schnellteststationen befinden sich am Synagogenplatz, am Verladeplatz, beim Venice Beach in der Industriestraße, in der Asselheimer Straße am Peterspark, am Maxi-Autohof, in der Kirchheimer Straße 100 sowie im Von-Ketteler-Ring hinter dem Kino – wobei Andreas Blatner am Verladeplatz und Werner Albert in der Asselheimer Straße (nach Anmeldung) zusätzlich noch PCR-Tests vornehmen. Jörg Lauer (K100) nimmt ebenfalls PCR-Tests vor, allerdings als Lolli-Tests.