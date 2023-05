Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das kalte Herz“, Wilhelm Hauffs dunkles, romantisches Märchen um einen jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der sein Herz für Geld und Ansehen an das Böse verkauft, bringen die Burgspiele in Altleiningen in diesem Sommer auf die Bühne – mit einigem Aufwand in Sachen Bühneneffekte, nicht nur, was die Kulissen anbelangt.

Der Köhler Peter Munk (Felix Decker) ist verzweifelt. Gerade sind zwei Glasmacher (Markus Barnert und Leon Kreimeier) über ihn hergezogen. Was würden diese Handwerker