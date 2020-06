Die Bockenheimer geben nicht auf – und setzen trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona auf die Mundart. Zwar findet der Mundartdichterwettstreit im Oktober nicht in der üblichen Form statt, aber Gedichte werden in Bockenheim dennoch heiß ersehnt.

Eigentlich sollte der Pfälzische Mundartdichterwettstreit am Winzerfest-Wochenende im großen Festzelt stattfinden. Nun, da das Fest aufgrund der Corona-Regelungen abgesagt ist, wird die 68. Auflage des Wettbewerbs logischerweise auch nicht in der üblichen Form abgehalten. Aber Gedichte sollen trotzdem in jeden Fall eingereicht werden, sagt Heiße Benß vom Förderkreis Mundart Bockenheim. Denn auch in diesem Corona-Jahr werden die besten Dichter ausgezeichnet. Die Geschäftsführerin sagt: „Sie werden von einer Jury ausgewertet und es wird auch eine Siegerehrung geben.“

Wann und in welchem Rahmen die stattfindet, steht derzeit noch nicht fest. Die ersten Dichter waren schon fleißig: Rund ein Dutzend Gedichte sind bereits im Bockenheimer Rathaus angekommen, noch bis 31. August besteht die Möglichkeit, Selbstgeschriebenes in der Sprache der Heimat einzureichen.

Preis der Emichsburg wird im August vergeben

Fest steht hingegen: Der „Preis der Emichsburg“ soll am 9. August an die Kaiserslauterer Autorin Helga Schneider bei einer Open-Air-Veranstaltung verliehen werden. Diese jährlich vergebene Auszeichnung des Förderkreises Mundart würdigt besondere Verdienste um Mundart, Dialektliteratur und regionale Kultur.

An dem Tag wird auch der Preis für das „Pfälzer Mundartgedicht des Jahres“ vergeben: Die Leser des Magazins „VielPfalz“ und der Zeitung „Hiwwe wie driwwe“ haben Lothar Sattels Siegergedicht aus dem Bockenheimer Mundartwettbewerb 2019 gewählt. Der Waldseer beschäftigt sich in „Äafach so“ mit dem plötzlichen Tod. Geplant war eine Preisverleihung im Juli in Bad Dürkheim auf der Limburg. Die musste aber Corona-bedingt abgesagt werden.

