Auch große Wünsche sind erlaubt: Von der Sorte hat Nils Brand, stellvertretender Vorsitzender des Luftfahrtvereins Grünstadt und Umgebung, einen besonderen. In krisengebeutelten Zeiten liegen seinem Verein aber vor allem die immateriellen Dinge am Herzen.

Über ein Motorflugzeug, einen Motorsegler und fünf Segelflugzeuge verfügt der Verein schon. Trotzdem darf von einem weiteren Gefährt geträumt werden, findet Brand: „Wenn wir uns etwas Großes wünschen dürfen, dann wäre es wohl Zuwachs für unseren Flugzeugpark: Ein modernes, mit Hilfsmotoren ausgestattetes Segelflugzeug.“

Es stehen aber auch noch ein paar kleinere Wünsche der insgesamt 220 Mitglieder aus den etwa gleich großen Abteilungen Segel- und Modellflug auf der Liste fürs Christkind: Zum Beispiel weiterhin einen „friedlichen Umgang mit den Menschen rund um den Flugplatz“ sowie gutes Wetter, um bald wieder in die Lüfte abheben zu können, und neue, engagierte Mitglieder. In den zwei Jahren Pandemie mussten häufiger Flüge ausfallen, damit soll jetzt langsam mal Schluss sein.

Von einer Krise in die nächste

„Corona hat uns stark getroffen, obwohl wir nicht als Kontaktsport zählen“, weist Brand auf Einschränkungen hin. Einen Mindestabstand von anderthalb Metern können die beiden Insassen in kleinen Fliegern eben nicht einhalten. Zu den Spitzenzeiten der Pandemie mussten die Piloten deshalb am Boden bleiben. „Wir wollten ja keinen Infektionsherd in der Luft schaffen“, erklärt das Vorstandsmitglied.

Und kaum wird es damit besser, trifft die Flugsportler die Energiekrise. „Die um 100 Prozent gestiegenen Spritpreise belasten vor allem unsere Flugschüler“, sagt Brand. Die Mitglieder würden dadurch näher zusammenrücken. „ Wenn jemand finanzielle Probleme haben sollte, wollen wir als Verein eine Lösung finden“, erzählt er. „Natürlich sind Finanzen immer ein schwieriges Thema, aber wir verstehen uns als eine große Familie“.

Zurück zum normalen Vereinsleben

Brand hat aber auch Positives zu berichten: Dank Eigenleistung und einer Förderung konnte der Verein ein Hochleistungsflugzeug mit Doppelsitzen für größere Strecken in Deutschland und Europa anschaffen. Damit sollen neue Schulungen angeboten werden.“ Für 2023 steht aber noch mehr auf dem Plan: Ein Flugplatzfest für Mitglieder und Flugbegeisterte wolle der Verein nach mehr als drei Jahren Pause ausrichten – „einfach, um sich zu treffen und Spaß zu haben“. Zudem seien ein Neujahrsempfang und ein Nachwuchswochenende um Ostern herum in Planung. Auch ein Fluglager, bei dem die Mitglieder zusammen in Urlaub fahren und dort dann fliegen gehen, kann sich Brand vorstellen.

Adventskalender

Im „Adventskalender“ versteckt sich hinter jedem Türchen ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet der Unterhaardter Rundschau.