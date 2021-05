Der neue Kreisel an der Kreuzung Industriestraße/Obersülzer Straße ist seit Mittwoch fertig. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, ist die Strecke von der Industriestraße zur Obersülzer Straße stadtauswärts in Richtung B 271 für den Verkehr freigegeben. Am Montag, 17. Mai, wird mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen, und zwar vom Knotenpunkt startend in Richtung Carl-Zeiss-Straße. Für die Autofahrer heißt das: Die Obersülzer Straße ist in Richtung Stadtmitte weiterhin nicht nutzbar. Der Verkehr wird wie bisher über die Umgehung Grünstadt (B 271) und die Kirchheimer Straße umgeleitet. Die Umleitung für den Anliegerverkehr wird örtlich ausgeschildert. Die Obersülzer Straße wird auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert. Die Arbeiten begannen im vergangenen Jahr und dauern noch bis zum kommenden Jahr, die Baukosten sind mit 3,85 Millionen Euro angesetzt. Der Kreisel (Außendurchmesser 26 Meter) ist gebaut worden, damit der Verkehr am Knotenpunkt Obersülzer/Industriestraße zügiger abfließen kann. 2021 werden in mehreren Abschnitten insgesamt 380 Meter Straße erneuert. 2022 wird schließlich das letzte und größte Stück neu gemacht: 610 Meter zwischen dem neuen Kreisel und der Ferdinand-Porsche-Straße. Der Kreisel, der so gebaut ist, dass er von Lastwagen „überfahren“ werden kann, war auch Thema bei der jüngsten Stadtratssitzung: Angeregt wurde, beim Landesbetrieb prüfen zu lassen, ob man in die Mitte einen Baum pflanzen könne.