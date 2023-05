Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vorstellung, dass vor nicht einmal 100 Jahren bewegte Bilder nur schwarz-weiß und ohne Ton über Kino-Leinwände flimmerten, fasziniert immer noch zahlreiche Menschen. Sie kamen beim Stummfilm „Der kleine Bruder“ – von Richard Siedhoff am Flügel begleitet – am Sonntag in der Grünstadter Filmwelt voll auf ihre Kosten.

Mit dem Streifen von Harold Lloyd (im englischen Original „The Kid Brother“) hat der Kulturverein Grünstadt erneut einen Volltreffer gelandet. Der Film ist eine