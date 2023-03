Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So ist es ja öfter im Leben: Da ist etwas schon immer da, aber trotzdem weiß man nur wenig darüber. Einigen Teilnehmerinnen der RHEINPFALZ-Sommertour ging es so mit dem jüdischen Friedhof in Grünstadt: Sie kannten ihn vom Vorbeilaufen, aber sie waren noch nie hinter dem Zaun. Dabei handelt es sich um eine der größten jüdischen Begräbnisstätten der Pfalz.

Es ist das Verdienst von Richarda Eich vom Altertumsverein Grünstadt-Leiningerland, das dieser 8500 Quadratmeter große Friedhof mit 453 Gräbern nun wieder