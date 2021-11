Der Impfbus macht am Mittwoch, 17. November, und am Donnerstag, 25. November, in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr Station auf dem Carrières-sur-Seine-Platz in der Grünstadter Fußgängerzone. Hier können sich Menschen ohne Termin das erste und das zweite Mal impfen lassen. Es ist nach Angaben des Landes auch möglich, dass sich hier Menschen die Drittimpfung geben lassen, die unter 70 Jahre alt sind. Vom Land heißt es dazu: „Grundsätzlich können sich alle Bürger, deren zweite Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine kostenlose Auffrischungsimpfung geben lassen.“ Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, sollten frühestens vier Wochen nach der Impfung eine Auffrischung erhalten. Die Gruppe der Unter-70-Jährigen wird von Ärzten mitunter nicht geimpft, weil die Stiko deren Impfung noch nicht empfiehlt.