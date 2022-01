Mehrere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, gibt es diese Woche rund um den Donnersberg. Zweimal wird dabei der Impfbus des Landes anhalten – unter anderem in Eisenberg.

Am heutigen Montag macht der Impfbus Station in Eisenberg – und zwar von 9 bis 17 Uhr am Evangelischen Gemeindehaus in der Friedrich-Ebert-Straße 13. Am Donnerstag, 20. Januar, 9 bis 17 Uhr, macht der Impfbus in Imsbach in der Gemeindehalle in der Gienanthstraße 36 Halt. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Wichtig: Ausweis nicht vergessen! Um die Wartezeit zu verkürzen, werden für die Impfbus-Station in Imsbach ab heute im Rathaus Winnweiler zu den Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nummern ausgegeben. Auch am 20. Januar selbst werden in Imsbach Nummern ausgegeben.

Kommunale Impfstelle: Nachmittags ohne Termine

Geimpft wird diese Woche auch in der kommunalen Impfstelle Winnweiler – und zwar von Montag bis Samstag, jeweils 9 bis 16 Uhr, im Festhaus mit Unterstützung des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes. Hierfür können sich Interessierte über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline unter Telefon 0800/5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr) anmelden. In der kommunalen Impfstelle in Winnweiler sind zudem auch Impfungen ohne Termin möglich – und zwar von Montag bis Samstag jeweils von 13.30 bis 16 Uhr. Personen ab zwölf Jahren können Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erhalten. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen von einem Elternteil begleitet werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Wichtig ist es, den Personalausweis und den Impfpass mitzubringen. Grundsätzlich gilt: Wer angemeldet ist, aber nicht kommt, soll absagen.

Impftag in der Hautarztpraxis

Die Hautarztpraxis Najafzadeh veranstaltet am Samstag, 22. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Dannenfelser Straße 5 in Kirchheimbolanden einen Impftag. Hier können Personen eine Impfung mit dem Vakzin von Moderna erhalten. Anmeldungen sind per E-Mail an impfungkibo@yahoo.com möglich.

Impfungen für Kinder

Eltern, die ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen lassen möchten, können sich an die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte wenden. Darüberhinaus stehen die Impfzentren des Landes zur Verfügung. Registrierungen sind über die Webseite www.impftermin.rlp.de oder über die Info-Hotline des Landes unter der Telefonnummer 0800/5758100 möglich. rhp