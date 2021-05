Von wegen Wonnemonat: So richtig wollte der Mai noch nicht sein strahlendes Gesicht zeigen. Stattdessen waren Wind und Regen angesagt. Im Pfälzerwald sogar Orkanböen. Doch ab heute soll sich das ändern. Das Wetter wird wärmer, der Frühling zeigt sich so, wie man ihn auch erwartet. Jetzt endlich kann man sagen: Es ist Frühling!Nun, da das Wetter stimmt, müsste nur noch die Sieben-Tage-Inzidenz stimmen. Zwar liegt der Kreis Bad Dürkheim mit 82 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner schon weit unter dem Wert, den er noch vor ein paar Wochen hatte. Trotzdem ist die Zahl noch zu hoch, um aufatmen zu können. Sicher kann man darüber streiten, ob die Inzidenz ein guter Richtwert für Beschränkungen und Lockerungen ist. Wenn man sich aber die Anzahl der aktuell Infizierten anschaut – im Kreis sind das momentan 299, in der VG Leiningerland 63 und in der Stadt Grünstadt 28 Menschen – sollte man das nicht so locker nehmen.

Wenn die Bundesnotbremse heute im Kreis Bad Dürkheim außer Kraft gesetzt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich wieder Menschen treffen. Zugegeben: Es liegt in der Natur der meisten Pfälzer, sich gern mit Menschen zu treffen. Doch es nicht zu tun, ist leider das Einzige, was hilft, die Zeit zu überbrücken, bis alle geimpft sind. Auch, wenn es einige nach über einem Jahr Pandemie immer noch nicht verstanden haben: Nur, wenn alle mitziehen, kann das klappen.

Jetzt, wo endlich Impfstoff da ist, einige sogar schon durchgeimpft sind, keimt zum ersten Mal etwas Hoffnung auf. Im vergangenen Jahr gingen die Zahlen im Mai zurück und erst Ende September, Anfang Oktober wieder richtig hoch. Wenn wir es schaffen, bis dahin alle durchzuimpfen – was tatsächlich realistisch ist –, dann können wir es auch schaffen, dieses Virus zu besiegen.

Der Erste, der dann ein Weinfest veranstaltet, bei dem wird die Kasse ordentlich klingeln. Dem sei jetzt schon ans Herz gelegt, die Mehreinnahmen an jene Kulturschaffenden zu spenden, bei denen alle Einnahmen weggebrochen sind.

Ein schönes Wochenende, einen schönen Muttertag und eine baldige Impfung wünscht Timo Benß