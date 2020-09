Der Zweckverband für den Gewässerunterhalt im Eisbachgebiet hat einen neuen Vorsteher. Karl Meister (FWG), Beigeordneter der Verbandsgemeinde Leiningerland, wurde in diese Position gewählt. Umfangreich über die Aufgaben des Verbands informierte der Gewässerexperte Andreas Valentin aus Ebertsheim. Die Erkenntnis: Eisbachgebiet bedeutet mehr als nur ein Bach, der Richtung Rhein fließt.

Die Formalien waren schnell erledigt: Neben Karl Meister wurde Bernd Frey (SPD) als stellvertretender Verbandsvorsteher wiedergewählt. Dass die VG Leiningerland und die VG Eisenberg die Vorsteher stellen, hängt damit zusammen, dass die beiden Kommunen die größten Flächen des Verbandsgebiets stellen. Die Kassenprüfer kommen von der VG Monsheim und von der Stadt Grünstadt, die deutlich kleinere Flächenanteile im Zweckverband haben. Gewählt wurden Eugen Eibel (FWG) für die Stadt Grünstadt und Ralph Bothe für die VG Monsheim.

Haushalt tragen vier Kommunen

Schnell abgearbeitet war der Haushalt, der in den Jahren 2020 und 2021 jeweils die Summe von 163.310 Euro enthält. Geld, das anteilmäßig von den Kommunen aufgebracht wird und das im Wesentlichen für die Unterhaltung und deren Überwachung und Planung ausgegeben wird. Zur Haushaltsumme steuern die VG Leiningerland rund 57 Prozent, die VG Eisenberg 29,4 Prozent, die Stadt Grünstadt 4,7 Prozent und die VG Monsheim 8,9 Prozent bei.Die Vertreter dieser vier Kommunen sind in der Zweckverbandsversammlung stimmberechtigt, 14 Vertreter der Ortsgemeinden im Umfeld des Eisbachs und fünf weitere Behördenvertreter von der Kreisverwaltung und der Struktur- und Genehmigungsdirektion sind als beratende Mitglieder zu den Versammlungen zugelassen, glänzten bei der jüngsten Zusammenkunft aber überwiegend durch Abwesenheit.

Wasser muss fließen

Hochinteressant war der Vortrag von Gewässer-Fachmann Andreas Valentin, der zunächst herausarbeitete, dass der Zweckverband nicht für Renaturierungsmaßnahmen zuständig ist, wie beispielsweise die in Ebertsheim, die gerade erst vollendet wurde. Vielmehr kümmert sich ein spezialisiertes Unternehmen im Auftrag des Zweckverbands darum, Bäche und Gräben im Einzugsgebiet des Eisbachs so frei zu halten, dass Wasser möglichst ungehindert abfließen kann.

Große Gewässer- und Aufgabenvielfalt

Valentin machte allerdings auch deutlich, dass es sinnvoller ist, solchen Gewässern einen natürlich Verlauf zu lassen, statt kerzengerade Ableitungsgräben zu ziehen. Er warb in seinem Vortrag dafür, Fließgeschwindigkeiten von Gewässern zu reduzieren. Gleichzeitig hob er hervor, wo dem Zweckverband Grenzen gesetzt sind. „Nicht jeder Anlieger eines Grundstücks entlang eines Bachs oder Grabens lässt uns seine Flächen betreten, obwohl das an einigen Stellen sinnvoll wäre“, so Valentin. Es gehe beim Gewässerunterhalt zudem darum, die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu schonen, dafür zu sorgen, dass vom Wasser kein Gelände weggespült wird.

Valentin warb dafür, Erde und Sedimente von Gewässern, die entnommen werden müssen, an anderer Stelle in die Sohle der Bäche und Gräben wieder einzubauen. Mit zahlreichen Bildern verdeutlichte er die Erfolge, die Renaturierungsmaßnahmen haben können, wenn dabei sinnvolle Rückstaumaßnahmen vorgenommen werden.

Seit 1997 erarbeitet Valentin einen Gewässer-Entwicklungsplan für den Zweckverband, der für 83 Kilometer Bäche und Gräben, die eine Fläche von 13.000 Hektar durchfließen, verantwortlich ist.