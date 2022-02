Am Montag haben sich in Grünstadt zum fünften Mal Menschen versammelt, denen die sogenannten Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen auf die Nerven gehen. Bei der Kundgebung gegen Faktenignoranz stand Covid-19 diesmal jedoch nicht im Vordergrund.

„Jetzt sind wir hier zum fünften Mal zusammen und ich denke jedes Mal, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Aber es geht doch noch schlimmer“, stellte Elisabeth Jansen fest. Spontan hatte sich die Lautersheimerin bei der Kundgebung gegen Faktenignoranz am Montag in Grünstadt das Mikrofon geschnappt, um ihre Gedanken mit den anderen Anwesenden zu teilen. Bei der Premiere der Veranstaltung, die in erster Linie eine Gegendemonstration zu den sogenannten Spaziergängern ist, seien die „eiskalten Polizistenmorde“ bei Kusel zu beklagen gewesen. Und jetzt habe man einen Krieg mitten in Europa. Wladimir Putin habe die Bodenhaftung verloren, meinte Jansen und rief dazu auf, weniger Energie zu verbrauchen, um den Despoten zu ärgern, dem Deutschland regelmäßig Milliarden Euro für Gas überweist.

Mit dessen Angriff auf die Ukraine habe sich der Vorwurf der „Corona-Diktatur“ stark relativiert, meinte die Lautersheimerin und sagte: „Ich will dieses Wort einfach nicht mehr hören!“ Dafür gab es ordentlich Zwischenapplaus von den rund 120 Teilnehmern der Zusammenkunft. Jansen sagte: „Ich kann nicht mehr aufhören, Nachrichten zu schauen und zu lesen, weil ich Angst habe, eine einschneidende Entwicklung zu verpassen.“ Sie wache sogar nachts auf, um auf ihr Handy zu gucken.

Ohnmachtsgefühle und Überforderung

Anders empfindet Katharina Hollinshausen aus dem dreiköpfigen Orgateam angesichts der schrecklichen Weltlage: „Manchmal möchte ich die Nachrichten-App nicht mehr aufmachen.“ Aber es sei ein großes Privileg, so eine App zu haben, sie einfach öffnen und schließen zu können, wie man wolle. Ebenso wie es ein Privileg sei, einfach auf die Straße gehen und seine Meinung sagen zu können. „Ich bin dankbar für diese Freiheiten und es ist mir sehr wichtig, solche Versammlungen für demokratische Werte, gegenseitigen Respekt und Frieden zu organisieren“, so Hollingshausen. Seit dem Angriff Russlands auf das Nachbarland fühlt sich die 19-Jährige ohnmächtig und überfordert.

Claudia Adler-Blask machte den „lieben Mitdenkenden“ deutlich: „Unter den Querdenkern sind Leute, die Putins Verbrechen verharmlosen und dem Diktator zu seinem Überfall auf die Ukraine gratulieren.“

Am gleichen Abend waren auch wieder die sogenannten Spaziergänger in Grünstadt unterwegs. Rund 50 von ihnen standen zum Schluss in der Fußgängerzone – im Gegensatz zu den Besuchern der Gegendemo ohne Maske und Abstand.