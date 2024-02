Ein übers Wochenende ordnungsgemäß geparktes Auto ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Opel stand zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, am Fahrbahnrand der Grünstadter Straße in Obrigheim. Laut Polizei stellte der Halter am Montagmorgen eine Delle in der Motorhaube fest. Diese könnte aufgrund der Nähe zum Feld und des Schadensbildes durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.