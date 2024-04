Spannung beim Dekanats-Konfi-Cup: Erst in der zweiten Runde im Entscheidungsschießen hat der 1. FC Sznycel (Präparanden aus Altleiningen, Carlsberg, Hettenleidelheim und Höningen) das Endspiel gegen das Team „Unteres Eistal“ gewonnen.

Nach der regulären Spielzeit von zehn Minuten stand es im Finale des Hallenturniers für Präparanden und Präparandinnen des Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt 1:1 und auch nach dem ersten Entscheidungsschießen mit fünf Personen war noch Gleichstand: 2:2, teilt das Dekanat mit. Beim zweiten Entscheidungsschießen dann hatte der 1. FC Sznycel einen Treffer mehr und gewann mit 4:3. Schon das Spiel um Platz 3 wurde erst mit Entscheidungsschießen entschieden. Die „United Konfi-Kickers“ (aus Bad Dürkheim, Freinsheim, Leistadt, Ungstein) holten sich den dritten Platz mit 3:1 gegen die „Mäxx-Tiger“ aus Maxdorf. Zuvor hatten beide Teams in ihrer Gruppe den zweiten Platz erspielt. Insgesamt haben neun Teams bei dem von der Evangelischen Jugendzentrale Grünstadt organisierten Turnier teilgenommen. Der Dekanats-Konfi-Cup, bei dem Mädchen und Jungen in einem Team spielen, fand zum ersten Mal in der Turnhalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim statt. Zuvor wurde er immer in Grünstadt ausgetragen. Der 1. FC Sznycel darf 2025 den Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt beim Landes-Konfi-Cup 2025 vertreten.

Die Gruppenergebnisse

Gruppe A: 1. „Unteres Eistal“, 2. „United Konfi-Kickers“, 3. Kallstadt, 4. Wachenheim, 5. Grünstadt. Gruppe B: 1. FC Sznycel, 2. Mäxx-Tiger, 3. Kirchheim-Kleinkarlbach 4., Sausenheim-Neuleiningen.