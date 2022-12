Zu einem Adventsfest mit Weihnachtsmarkt hatte die Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt auf den Pausenhof eingeladen. Viele Gäste bestaunten die liebevoll arrangierten Weihnachtspavillons mit selbstgemachten Geschenken und Leckereien.

Mit dem bekannten Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ und einer Trommeleinlage stimmten die 320 Kinder der Dekan-Ernst-Schule am Freitag auf Weihnachten ein. Das Schulhaus war mit Lichtern festlich geschmückt und im Pausenhof waren Pavillons aufgestellt, in denen die Schüler – unterstützt vom Lehrer- und Betreuerteam – viele selbstgemachten Dinge verkauften. So gab es beispielsweise am Stand der Betreuungskräfte „Explosionsbomben“ für ein 15-Minuten-Weihnachten: ein kleines Kästchen, dessen vier Seiten nach außen klappen, sobald man den Deckel abzieht. Zum Vorschein kommen dann ein Teebeutel, kleine Schoko-Nikoläuse, ein Teelicht, eine Weihnachtsgeschichte und eine Anleitung. Außerdem gab es selbstgebastelte Weihnachts- und Gutscheinkarten, Teeverpackungen, kleine Tannenbäume und Kerzenhalter im Glas, mit großen Nüssen verziert.

Die Kinder der Klassen 4 b und 4 c hatten ein weihnachtliches Rezeptbuch zusammengestellt. „Mein Lieblingsrezept sind die Granatsplitter, die gibt es bestimmt auch wieder zum Fest“, sagte die zehnjährige Emmy. Toll waren auch die Seifen, die die Kinder der Klassen 2 b und 3 c hergestellt hatten sowie die Tischlaternen und Papiersterne von den Erstklässlern.

Förderkreis sorgt für Bewirtung

Auf dem Adventsmarkt fehlten auch nicht die Popcorn-Maschine und die gebrannten Mandeln. Interessant waren auch die runden Kerzenhalter aus Wachs. Sie hatten mit Hilfe von Luftballons ihre Form erhalten. Besonders liebevoll arrangiert waren die Schokobomben mit Mini-Marshmallows, die mit Geweih und Wackelaugen verziert waren. „Das Basteln der Schokobomben hat mir viel Spaß gemacht“, erzählte die siebenjährige Mathilda aus der zweiten Klasse.

Der Förderkreis der Grundschule sorgte für die Bewirtung der zahlreichen Besucher. „Auch unseren Bauwagen haben wir zum Weihnachtsstand umfunktioniert und ihn mit Holzsternen geschmückt, die die Kinder der Klasse 3b aus Wäscheklammern gebastelt haben“, berichtete Rektorin Nicole Kaufmann. Der Verkaufserlös werde – nachdem ein wenig für jede Klasse abgezogen wurde – an die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg gespendet.

Bürgermeister liest vor

Begleitend zum Markt wurde in fünf Klassenzimmern, unter anderem von Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) und dem Team der Stadtbücherei, vorgelesen. „Wir haben dafür 20 Bücher und unser Nikolaus gibt mit der Glocke jeweils zum Start das Signal“, so die Rektorin. Rund zwei Monate hätten die Kinder gebastelt und vorbereitet, bis alles für das Adventsfest fertig war.

Die Schüler seien von Anfang bis Ende mit einbezogen worden, sogar beim Aufbau am Freitagmorgen hätten sie geholfen. „Alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das Fest gelingen kann: Schüler, das Lehrer- und Betreuerteam, der Hausmeister und der Förderkreis, einfach alle“, sagte Kaufmann.