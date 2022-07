Aus einem Auto in Wattenheim wurde in der Nacht zu Mittwoch eine Dashcam gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Auto in der Straße Lochberg geparkt. Nach Angaben der Beamten sei die Seitenscheibe nicht richtig verschlossen gewesen. Bei einer Dashcam handelt es sich um eine Kamera, die während der Fahrt nach vorne filmt, um Beweismaterial für eventuelle Unfälle zu sammeln.