Mara Echter aus Asselheim trägt nach langer Wartezeit die Krone der Weingräfin des Leiningerlandes. Die 23-jährige Asselheimerin folgt auf Saskia Herkelrath, die das Amt pandemiebedingt drei Jahre lang innehatte – und bei ihrem letzten Auftritt als Gräfin sichtlich gerührt war.

Mara Echter wusste bei ihrer Nominierung noch nicht, dass es über zwei Jahre dauern sollte, bis sie endlich die Krone der Weingräfin des Leiningerlandes tragen kann, bis sich ihr Herzenswunsch erfüllen würde. „Es ist eine große Ehre für mich, das Leiningerland repräsentieren zu dürfen“, sagte sie am Freitagabend auf dem gut gefüllten Luitpoldplatz, als ihr der Grünstadter Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) die Gräfinnen-Krone aufsetzte. Die 23-Jährige kam mit einer großen Anzahl an Asselheimern: Kerweborsch, Grottehexe, Gesangverein und Vertreter der Dorfgemeinschaft waren zugegen, um die neue Gräfin hochleben zu lassen. Sie ist die 71. Vertreterin des Leiningerlandes – für ihre Vorgängerin Saskia Herkelrath war es die letzte Amtshandlung nach drei Jahren. „Du hast das Leiningerland mit deiner Frohnatur bereichert“, sagte Wagner zu der Obrigheimerin. Die scheidende Weingräfin war sichtlich gerührt bei ihrem letzten Auftritt, dankte all jenen in Familie und Verwaltung, die ihr in den vergangenen drei Jahren zur Seite standen, unter anderem ihrem Freund Kevin: „Danke, dass du bei fast allen Terminen dabei warst und dass es selbstverständlich war, dass du keinen Alkohol trinken konntest und immer mein Fahrer warst.“

Unter den Gästen waren zahlreiche aktuelle und ehemalige Weinhoheiten. Bürgermeister Wagner, der auch Gäste aus der Partnerstadt Hermsdorf und aus dem befreundeten Rheindürkheim begrüßte, war vor allem froh, dass die „mageren Zeiten“ ein Ende haben: „Ich freue mich, dass wir ohne Maske, ohne Abstand beisammen sind.“ Das Grünstadter Weinfest wird bis einschließlich Montag gefeiert. Erstmals fand es 1935 statt, die erste Weingräfin wurde 1950 gekrönt. Wagner berichtete: „Es ist nicht immer einfach, eine junge Dame zu finden, die das gerne tut. Aber es hat geklappt!“ Und Mara will sich, sollte mal etwas schiefgehen, an folgenden Spruch halten: „Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen.“

Preise

Seit 2005 verleiht die Stadtverwaltung am Eröffnungsabend jährlich einen Preis für den besten Dornfelder und den besten Riesling, in diesem Jahr gab es eine Neuerung. Die bisherige Kategorie Dornfelder wurde durch „Weißherbst oder Rosé“ ersetzt. Das Weingut Michael Triebel aus Asselheim stellt mit einer „Cuvée Rosé trocken #Fortschritt 2.0“ (2021) den Sieger. Beim Riesling hat das Weingut Matthias Armbrust aus Asselheim mit einem „Riesling trocken 2021“ den Preis gewonnen.

Zitiert

„Wir leben in schwierigen Zeiten. Eine Krise jagt die nächste. Simma mal froh, dass wir keine Schorle-Krise haben“: Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

„Als Asselheimer bin ich äußerst stolz“: Rüdiger Kneisel von der Bauern- und Winzerschaft: „Die Weingräfin kommt aus Asselheim und die Riesling- und die Rosépreisträger kommen auch aus Asselheim.“