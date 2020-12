Zwar wird an vielen Ecken in Grünstadt gebaut: Zumeist handelt es sich dabei jedoch um hochpreisige Eigentumswohnungen. Sozialer Wohnungsbau? Fehlanzeige. Ein Projekt der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg ist die löbliche Ausnahme.

Die Lebenshilfe baut In der Haarschnur in Grünstadt für vier Millionen Euro ein vierstöckiges Wohnhaus für Menschen mit Handicap. Das Gebäude wird 18 Wohnungen enthalten: drei für Familien, vier für Paare, elf für Singles. Alle sind barrierefrei, drei speziell für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Bedarf für dieses neue Angebot ist groß, wie die Voranmeldungen auf der Warteliste belegen.

Mitte April haben die Erdarbeiten begonnen, Anfang Mai wird die Bodenplatte gegossen. Im Erdgeschoss werden die Innenwände errichtet und ein Schacht für den Lift. Ab dem Sommer werden die Außenwände gemauert, mit speziellen Steinen, welche die Dämmung schon enthalten. Das Gebäude wird energieeffizient gebaut. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen, im Winter sollen die Fenster eingebaut werden und die Innenarbeiten beginnen. Die Fertigstellung des Gebäudes für betreutes Wohnen ist für Oktober 2021 geplant.

Vier Millionen Euro Baukosten

Vier Millionen Euro soll der Bau kosten. Der Lebenshilfe-Verein Grünstadt-Eisenberg muss davon 15 Prozent, also 600.000 Euro, an Eigenmitteln beisteuern. Durch den Kauf der zwei Grundstücke, auf denen jetzt gebaut wird, und die Erschließungskosten habe man das Soll erfüllt, so Karin Heindl, die Geschäftsführerin der Lebenshilfe. Unterstützung gibt es durch das Programm des Landes für sozialen Wohnungsbau: Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz hat eine Förderung in Höhe von 2,6 Millionen Euro bewilligt, außerdem gebe es einen sehr günstigen Kredit.

Nachdem schon die geplante feierliche Grundsteinlegung im Frühjahr Corona zum Opfer fiel, hofft die Lebenshilfe-Geschäftsführerin darauf, dass wenigstens das Richtfest ordentlich gefeiert werden kann. Doch danach sieht es Ende des Jahres nicht aus. Nun ruhen die Hoffnungen auf 2021: damit das soziale Wohnungsbau-Projekt wenigstens fröhlich und zünftig eröffnet werden kann.