Das war 2020: Was für ein Jahr! Am 1. Januar hätte sich wohl keiner träumen lassen, dass ein Virus die ganze Welt auf den Kopf stellen würde. China schien weit weg. Doch spätestens im März beeinflusste Corona auch das Leben der Menschen im Leiningerland.

In der Unterhaardter Rundschau ist Covid 19 erstmals am 29. Januar ein Thema. Damals sprachen wir mit Dr. Hans Münke, dem Chefarzt der Inneren Medizin am Kreiskrankenhaus Grünstadt,