Das neue Jahr ist gerade erst wenige Tage alt und die guten Vorsätze und Wünsche für 2022 sind noch frisch. Doch was wünschen sich die Menschen in Grünstadt für die kommenden zwölf Monate. Besonders ein Thema treibt um.

Mehr Sport machen, besser ernähren oder einfach nur glücklicher sein: Mögliche Vorsätze für das neue Jahr gibt es bekanntlich viele. Nach einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstitut Trendence haben Menschen in ganz Deutschland für das Jahr 2022 vor allem Wünsche im Bereich Beruf und Karriere. So wollen sich viele vor allem persönlich weiterentwickeln oder streben eine Gehaltserhöhung an.

Wünsche in beruflicher Hinsicht haben die befragten Grünstadter zwar nicht geäußert. Aber auch im Leiningerland existieren offenbar sehr konkrete Vorstellungen davon, was das neue Jahr bringen soll.

Autofreies Grünstadt

Da ist beispielsweise Thomas Romanski. Er ist an diesem Montagvormittag mit seinem Töchterchen und seiner Frau unterwegs zu einem Termin in der Stadt. Viel Zeit bleibt da nicht, die Wünsche für das kommende Jahr mitzuteilen. „Ich wünsche mir natürlich, dass die Pandemie vorbei ist“, spricht er etwas aus, das so wohl alle Menschen unterschreiben würden.

Auch für Grünstadt hat er für das kommende Jahr Vorstellungen. Zum einen wünscht er sich seine Heimat möglichst autofrei. Außerdem fände er eine belebtere Innenstadt schön. Einhellig äußert die junge Familie zudem den Wunsch, dass alle Menschen gesund bleiben.

„Ein bisschen weniger Corona“, das hätte auch Ilka Neunzling gern. Ansonsten möchte die junge Frau im Jahr 2022 vor allem eines: Sie will glücklich sein.

Keinen Krieg

Jürgen Möller stöbert gerade an dem kleinen offenen Buchschrank, der in der Innenstadt steht. Er muss kurz überlegen, was denn seine Wünsche für das neue Jahr sein könnten. „Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe“, sagt er schließlich. Außerdem soll es keinen Krieg geben, an dem Deutschland beteiligt ist, so der Rentner.

Ähnlich wie Romanski und Neunzling äußert sich die 61-jährige Gaby Tobin. „Ich will endlich ein Ende dieser Pandemie“, sagt die Grünstadterin und spricht damit sicher vielen Menschen aus der Seele. Ansonsten sei sie, wie sie weiter erzählt, mit ihrem Leben und mit der Stadt, in der sie wohnt, eigentlich zufrieden.

Beneidenswert ist auch Rosel Binder. „Ich bin wunschlos glücklich“, erzählt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Besser geht es eigentlich nicht“, findet sie.

Ihre Freundin Martina, die ihren Nachnamen nicht nennen will, möchte, dass ihr Freund weiterhin lieb zu ihr bleibt. Im Gegenzug will sie auch nett zu ihm bleiben, wie sie lachend verrät.