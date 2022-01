„Das war zu leicht“ – da waren sich die Redakteure beim Auswerten der Antworten des Jahresrätsels schnell einig. Von 61 Einsendern hatten 26 alles richtig. Die eine oder andere Frage erwies sich dennoch als Stolperstein. So tauchte nicht Eva Herman, sondern Eva Habermann bei einer Impfaktion Anfang 2021 in Eisenberg auf. Eva Herman ist eine frühere Nachrichtensprecherin, Eva Habermann Schauspielerin und eine Freundin des Ehepaars Barwich – und dementsprechend häufiger in Eisenberg. Eine höhere Hürde war auch eine sportliche Frage: Beim Bundesliga-Wettkampf gegen den hessischen TV Großen-Linden hat sich TSG-Turner Vlad Cotuna einen Bänderriss zugezogen. Passiert ist das beim Sprung, der zu den sechs Geräten des olympischen Kunstturnens zählt: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Die beiden Fragen sorgten für ein paar falsche Buchstaben auf den Lösungszetteln. 25 Teilnehmer hatten einen Fehler, sieben Personen zwei. Das höchste waren vier Fehler (zwei Personen), ein Teilnehmer hat drei Fragen falsch beantwortet. Bei einer Frage müssen wir uns entschuldigen: In der sachlich richtigen Lösung stand ein Buchstabe zu viel. Eine Trendsportart, die einige Grünstadter – etwa Marc Brinkmann vom Park-Tennisclub – ausprobiert haben, ist Padel-Tennis. Unsere Auswahlmöglichkeit hieß aber (vermutlich war es die Rechtschreibkorrektur) Paddel-Tennis. Wir sehen es im Nachhinein als zusätzliche Schwierigkeit, die die Frage „ungooglebar“ macht. Entsprechend gab’s hier mehrere falsche Antworten. Wir gratulieren Silvia Teichmann aus Neuleiningen und Jörg Brinkrolf aus Eisenberg – beide hatten alle Antworten richtig und das nötige Losglück. Sie dürfen sich über je einen Mediamarkt-Gutschein im Wert von 40 Euro freuen. Weitere Gewinner sind: Thomas Hirsch (Eisenberg), Tanja Zingel (Carlsberg), Ingrid Buschlinger (Grünstadt) und Ursula Hofmann (Wattenheim). Sie bekommen je ein Mediamarkt-Gutschein über 30 Euro. Wolfgang Gauer (Eisenberg), Regina Bedtke (Eisenberg), Gabriele Hambel (Ebertsheim), Birgit und Thomas Kullmann (Weisenheim) und Sieglinde Hammann-Neser (Bissersheim) erhalten je einen Tankgutschein für 25 Euro. Sandra Schäfer (Ebertsheim) und Claudia Kratzer (Tiefenthal) können künftig aus einem Thermobecher trinken. Hannah Mittrücker (Tiefenthal), Veronika Wingerath (Eisenberg), Erika Völker (Hettenleidelheim) und Kerstin Kühner (Kleinkarlbach) erhalten je ein „Uffbasse“-Handtuch. Friederike Frech (Grünstadt), Kathrin Bender (Grünstadt), Heinz-Ludwig Bender (Grünstadt) und Maria Mechnich (Carlsberg) gewinnen je eine Dubbetasse. Astrid Stempel (Grünstadt) und Thomas Andel (Hettenleidelheim) erwartet ein Frühstücksbrettchen. Die Gewinne werden zu ihnen nach Hause gebracht.