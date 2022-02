Olaf Scholz, die Gastronomie und E-Autos haben die Autoren unserer Wochenkolumne „Leininger Nachlese“ besonders beschäftigt.

Olaf Scholz: Das Schweigen des Kanzlers

„Herr Scholz, können Sie diese Lücken in Ihrem Lebenslauf erklären?’ ,Ah, da war ich Bundeskanzler’“. „Olaf Scholz ist das Bielefeld der Bundeskanzler. Viele Deutsche rätseln, ob er wirklich existiert.“ „Ich verstehe nicht, warum die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz so stark gesunken sind. Er hat doch gar nichts getan.Ja, Twitter-Deutschland hatte sich zuletzt eingeschossen auf den Bundeskanzler. Laut dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap hat Scholz (SPD) bei der Frage nach der Zufriedenheit der Bürger mit seiner Arbeit 17 Punkte verloren. Nur noch 43 Prozent der Befragten zeigten sich mit seiner Arbeit zufrieden, im Januar war es noch eine deutliche Mehrheit. Die Gründe für den plötzlichen Liebesentzug? Scholz hatte sich öffentlich ziemlich rar gemacht in den vergangenen Wochen, viele vermissten eine klar kommunizierte Haltung in Sachen Ukraine und Corona.

Nun soll an dieser Stelle gar nicht die eigentliche Arbeit des Hanseaten bewertet werden. Ob seine Zurückhaltung, gerade in Sachen Ukraine, am Ende diplomatisch geschickt, unterlassene Hilfeleistung oder irgendwas dazwischen war, wird die Geschichte zeigen. Nein, vielmehr ist es hier interessant zu beobachten, wo wir als Gesellschaft gerade stehen. Der Umstand, dass viele Menschen gar nicht in Erwägung ziehen, dass jemand auch hart arbeiten KÖNNTE, wenn er nicht ständig darüber spricht, sondern einfach nur macht. In einer Zeit, in der jeder in den sozialen Medien ständig Content generiert, gilt offenbar mittlerweile das Motto: Nur wer sendet, ist auch. Der Inhalt, die Qualität des Gesagten tritt dabei vollkommen in den Hintergrund, Hauptsache, es wurde gesprochen. Hauptsache, es wurde Notiz genommen. Die Pandemie hat diesen Trend augenscheinlich noch einmal befeuert, das merken viele Menschen auch gerade in der Arbeitswelt. Hört man sich im Bekanntenkreis um, haben viele das Gefühl, egal in welcher Branche sie arbeiten, dass das Sich-Versenden in unzähligen Mails und (Video-)Konferenzen heute fast wichtiger ist als die eigentliche Arbeit selbst. (Selbst-)Produktion toppt Produktivität. Irgendwie schade, diese Entwicklung.

Gastronomie: Wunsch und Wirklichkeit

Suboptimal ist auch die Entwicklung in der Gastronomie in den vergangenen Jahren. Erst sorgte die Pandemie dafür, dass den Gastronomen die Kunden wegbleiben und kaum dürfen die Gäste rein, stellen manche von ihnen ein Sicherheitsrisiko dar. Einige entladen ihren Corona-Frust beim Personal, was sich zuweilen in Pöbeleien oder, bisher in Einzelfällen, auch in tätlichen Angriffen äußert. So wie neulich in Eisenberg. Was also tun?Die Forderung der Dehoga, einen Teil Verantwortung von den Schultern der Gastronomen zu nehmen, indem sie ihre Gäste nicht mehr kontrollieren müssen, ist aus Perspektive des Verbands nachvollziehbar. Und es wäre den durch die Pandemie gebeutelten Gastronomen auch zu gönnen, dass sie da entlastet werden, keine Frage. Aber wäre das gesamtgesellschaftlich der richtige Schachzug? Bei explodierenden Infektionszahlen. Eine Frage, auf die es kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt. Und zu der es als Nichtdirektbetroffener auch sehr schwierig ist, eine klare Haltung zu entwickeln. Nein, Politiker möchte man in diesen Tagen wirklich nicht sein.

E-Autos: Die Leiden des jungen Fahrers

So ein Elektroauto hat ja schon ein paar Vorteile. Beim Lesen der immer weiter steigenden Spritpreise braucht man als Besitzer eines elektrischen Wagens nicht in Tränen auszubrechen. An anderer Stelle wiederum kann etwas Panik durchaus angebracht sein: Wenn sich die Akkuanzeige auf der Autobahn bedrohlich schnell in Richtung null bewegt, das Reiseziel allerdings noch weit weg ist. Weit weg heißt in diesem Fall 30 Kilometer.Die Akkuanzeige verspricht eine Reichweite von 80 Kilometern. Alles in Ordnung würde man denken, oder? Fünf Kilometer zuvor wies die Anzeige allerdings noch fast 100 Kilometer auf. Also entweder ist dem Display nicht zu trauen, oder aber der Fahrer hat „akkuten“ Grund zur Panik. Denn wenn sich die Reichweite in diesem Tempo weiter reduziert, bleibt er bald stehen. Die Heizung im Wagen, sowie die Sitz- und Lenkradheizung könnten die Übeltäter sein. Die brauchen eben auch Strom. Doch ins Schwitzen kommt der Fahrer beim rapide schrumpfenden Akkustand auch ohne Heizung, also kann die schon mal aus. „Das Lenkrad muss doch nicht warm sein“, denkt er sich und schaltet auch diesen Stromfresser aus. Zu guter Letzt muss auch die Sitzheizung dran glauben und wird ausgemacht. „Besser die als das ganze Auto“, denkt der Fahrer und fährt etwas beruhigter weiter. 15 Kilometer sind es noch bis zum Ziel, für 50 reicht es laut Akkuanzeige. Da geht eindeutig schneller mehr Strom weg, als es sein sollte. Der Fahrer schaltet das Radio aus. Vielleicht hilft’s ja.

Das Licht muss (leider) an bleiben, denn so ganz ohne ist’s doch etwas dunkel abends um acht. Immer wieder geht der bange Blick des Fahrers jetzt zur Anzeige. Er biegt auf die Bundesstraße ab, noch gut zehn Kilometer, der Akku verspricht noch 35 zu halten. Wenn er jetzt rechts abfährt, wüsste er, wo eine Ladesäule wäre. Doch das kostet nur Geld und daheim ist der Strom der eigenen Solaranlage gratis, der Fahrer will es riskieren. Dann endlich, nach quälend langen letzten Kilometern, fährt er in seine Einfahrt. Gut 20 Kilometer Reichweite sind übrig. Die Anzeige hat ihn also doch belogen. Das Auto hängt am Ladekabel. Kein Grund zur Panik.

Allzeit frohes Schaffen, nur die notwendigste Kommunikation und vollen Akku wünschen Benjamin Fiege und Timo Konrad