Die Herren der TSG Tiefenthal wollen den Schwung aus dem erfolgreichen ersten Spieltag in der Zweiten Bundesliga West mitmachen. Am Samstag steht für die Mannschaft das Pfalz-Derby gegen den TB Oppau an.

Der Saisonauftakt in der Halle verlief für die Mannschaft von Spielertrainer Ricardo Happersberger eigentlich optimal. Die TSG-Akteure gewannen in der heimischen Eisenberger Schulsporthalle ihre beiden