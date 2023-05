Die Hans-Böckler-Straße in Eisenberg ist seit einigen Wochen eine Großbaustelle. Die Straße wird derzeit komplett saniert, ihr Ausbau ist Teil des Straßen- Erneuerungsprogramms der Stadt. Große Bagger haben bereits die Oberschicht der Straße aufgebrochen und abtransportiert.

Die 200 Meter lange Straße stammt aus den 1970er Jahren. Dabei war ihr Unterbau aus heutiger Sicht sehr instabil angelegt, heißt es seitens der Stadt. So kam es immer wieder zu Absenkungen. Und auch der eine oder andere Rohrbruch war die Folge. Die Stadt macht daher nun Nägel mit Köpfen und erneuert nicht nur die Straße, sondern legt in 1,70 Metern Tiefe auch gleich eine neue Trinkwasserleitung. Die einzelnen Haushalte erhalten jeweils einen neuen Wasseranschluss. Eine Kanalsanierung ist laut Stadt unterdessen in dieser Straße nicht notwendig, auch wenn an einigen Häusern auch der Kanalanschluss ausgebessert oder erneuert wird.

Auch die Gehwege werden neu gemacht. Neue Betonsteine werden verlegt, eine Wasserrinne soll als Abgrenzung zur Straße dienen. Ein Gehwegabsatz ist hier nicht vorgesehen.

Bei dieser Baumaßnahme, die noch bis September dauern soll, nutzt auch Eisenbergs Energieversorger keep die Gelegenheit, um Arbeiten am Stromnetz durchzuführen. Auch die Installation von neuen LED-Straßenlaternen soll hierbei gleich mit abgewickelt werden.

Auch die Keep mischt mit

Von den Gesamtkosten von 788.422 Euro muss die Stadt Eisenberg 533.128 Euro tragen. Ein Teil hiervon wird auf die Grundstückeigentümer im Rahmen der Wiederkehrenden Beiträge umgelegt. Die neue Straßenbeleuchtung kostet rund 2.544 Euro. Die Kosten für die Hausanschlüsse, neue Schieber und Hydranten sowie die Trinkwaserleitung belaufen sich auf 192.639 Euro. Die Aufwendungen für die Kanalhausanschlüsse sind mit 52.522 Euro veranschlagt. Diese Kosten sowie die Kosten für die Wasserleitung werden durch das Kanal- beziehungsweise Wasserwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg getragen.