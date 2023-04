Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Rosenthaler Stall wurde in der Weihnachtsnacht zwar kein Heiland geboren – aber immerhin haben dort drei Lämmchen das Licht der Welt erblickt. Hätte es damals in Bethlehem Drillinge gegeben,stünde in der Bibel wohl was von einer glückseligen Mutter Maria. In der Natur fühlen Mamas anders.

„Die Hoffnung auf eine ausgiebige Geburtstagsfeier zum Jahreswechsel stirbt zuletzt.“ Das war Bernd Schäfers Gedanke, als er am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags die